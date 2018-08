Deutsche Koalition debattiert über Finanzhilfe für Türkei

Die SPD hat eine Debatte darüber losgetreten, der Türkei in der Lirakrise zu helfen. Sie findet dafür wenig Unterstützung

Berlin – In der deutschen Koalition wird nach einem Vorstoß von SPD-Chefin Andrea Nahles am Wochenende über Finanzhilfe für die Türkei debattiert. Nahles hatte gesagt, es könne die Situation eintreten, dass Deutschland der Türkei unabhängig von den Verstimmungen mit Präsident Tayyip Erdoğan helfen müsse, weil sonst eigene Interessen bedroht seien. Ähnlich äußerte sich auch der ehemalige Wirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel in mehreren Interviews. Berlin müsse im eigenen Interesse "alles tun, um die Türkei im Westen zu halten". FDP und Union sehen weitere Hilfen hingegen kritisch.

"Die Türkei ist ein Nato-Partner, der uns nicht egal sein kann. Es ist in unser aller Interesse, dass die Türkei wirtschaftlich stabil bleibt und die Währungsturbulenzen eingedämmt werden", hatte Nahles zu den Medien der Funke-Gruppe gesagt.

Kritik auch von den Grünen

CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt sagte der "Rheinischen Post" vom Montag, ein politischer Kurswechsel in Ankara sei die Voraussetzung. "Die Ursache für die Wirtschafts- und Währungskrise in der Türkei sind die fahrlässigen Äußerungen von Präsident Erdoğan mit Blick auf die Unabhängigkeit der Zentralbank und die Rechtsstaatlichkeit." Ohne entsprechende Änderungen mache Hilfe keinen Sinn. "Wenn die türkische Regierung allerdings umschwenken würde, könnte man über Hilfen nachdenken. Wir haben ein Interesse an einer starken Türkei – aus politischen und ökonomischen Gründen."

Die deutschen Grünen warnten hingegen vor "Blankochecks" für die Türkei. "Finanzielle Hilfe kann es nur unter der Bedingung der Rückkehr des Landes zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geben", sagte Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock dem "Tagesspiegel".

"Helfersyndrom" bei der SPD

FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff zeigt sich am Montag in der ARD kategorisch. "Nein (...), hier muss man nicht helfen", sagte er dem "Morgenmagazin". Er nannte den Vorschlag von Nahles "absurd" und warf der SPD "eine Art von Helfersyndrom" vor. Erdoğan habe die Probleme des Landes, das unter einem dramatischen Kursverfall seiner Währung leidet, selbst geschaffen. Von Lambsdorff sieht auch keine Ansteckungsgefahr für die Weltwirtschaft. Zudem verwies er auf deutsche Staatsbürger, die in der Türkei aus politischen Gründen in Haft sitzen. (mesc, APA, Reuters, 20.8.2018)