Passagierflüge landen wegen Flut in Indien auf Marinestützpunkt

Der internationale Flughafen von Kochi bleibt weiterhin geschlossen. Die Monsunzeit dauert noch bis September an

Kochi – In der Flutregion im südindischen Kerala starten und landen wieder Passagierflugzeuge, allerdings auf einem Luftstützpunkt der indischen Marine. Der internationale Flughafen der Großstadt Kochi blieb am Montag wegen der Überschwemmungen weiterhin geschlossen. Nachdem der Regen am Wochenende etwas nachgelassen hatte, wurden am Montag in Kerala noch leichte Schauer erwartet.

Die Region an Indiens Südwestküste am Arabischen Meer kämpft mit den Folgen des nach offiziellen Angaben verheerendsten Monsuns seit rund 100 Jahren. Seit 8. August kämpfen die Bewohner mit den Überflutungen. Mehr als 370 Menschen sind bisher gestorben. Die meisten sind in den Fluten ertrunken oder kamen bei Erdrutschen um.

Trinkwasser, Nahrung und Medikamente

Fast eine Million Menschen mussten in Notunterkünften untergebracht werden, mehr als 100.000 waren von der Außenwelt abgeschnitten. Aus Hubschraubern sollten sie mit sauberem Trinkwasser und Nahrung versorgt werden. Regierungschef Narendra Modi versprach, Nothilfe nach Kerala zu schicken.

Gesundheitsbehörden treffen indes Vorkehrungen, um der Verbreitung von Krankheiten entgegenzuwirken. "Die größten Herausforderungen bisher sind das Reinigen der von den Wassermassen getroffenen Häuser, der Wiederaufbau sowie zu verhindern, dass Krankheiten sich verbreiten", sagte Mahesh P., ein lokaler Behördenvertreter in Rayamangalam. Entsprechende Medikamente werden verteilt.

Die Monsunzeit dauert in Indien von Juni bis September. Die Regenfälle sind unerlässlich für die Landwirtschaft in Südasien, können aber enorme Zerstörungen anrichten. Im vergangenen Jahr kamen in Indien mehr als 1.700 Menschen ums Leben. In diesem Jahr sind es bisher fast 1.000. (red, Reuters, APA, 20.8.2018)