Lazio-Fans wollen keine Frauen in der Nordkurve

Die ersten zehn Reihen des Olympiastadions gelten als "Schützengraben" und sollen Männern vorbehalten sein

Rom – Die Fans des Fußballklubs Lazio Rom sind für ihre Gewaltbereitschaft, für ihren Rassismus und Antisemitismus berüchtigt – nun fügen sie auch noch Frauenfeindlichkeit zu ihren Attributen hinzu. Wie die BBC berichtet, zirkuliert derzeit ein Schreiben, in dem die Ultras verlangen, die "geheiligte Nordkurve" des römischen Olympiastadions Männern vorzubehalten.

foto: screenshot Dieses Schreiben kursiert unter Fans – und auf Facebook.

In dem inoffiziellen Flugblatt wird verlangt, die ersten Reihen Männern vorzubehalten: "In den Schützengräben lassen wir Frauen, Ehefrauen und Freundinnen nicht zu, also laden wir sie ein, sich ab der zehnten Reihe zu positionieren", schrieben die Fans. Der Verein distanzierte sich von der Aktion. "Das ist nicht die Meinung des Klubs. Wir sind gegen jede Diskriminierung", sagte ein Sprecher. Den Saisonauftakt verlor Lazio gegen Napoli mit 1:2.

Die Ultras hatten schon im Vorjahr für einen Skandal gesorgt, als sie im Römer Olympiastadion Fotomontagen mit dem Gesicht der im Holocaust getöteten Jüdin Anne Frank in einem Trikot von Stadtrivale AS Rom aufklebten. Der Klub wurde vom italienischen Fußballverband dafür mit einer Geldstrafe von 50.000 Euro belegt. (red, APA, 20.8.2018)