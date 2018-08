Israelischer Aktivist Uri Avnery gestorben

Avnery war in Israel wegen seines Einsatzes um eine Aussöhnung mit den Palästinenern und für eine Trennung von Religion und Staat umstritten

Tel Aviv – Der israelische Friedensaktivist Uri Avnery ist in der Nacht auf Montag in Tel Aviv gestorben. Das bestätigte ein Sprecher des Ichilov-Krankenhauses. Der 94-Jährige mit deutschen Wurzeln hatte Anfang des Monats einen Schlaganfall erlitten und lag seither im Krankenhaus. Avnery kämpfte sein Leben lang für eine Lösung im Nahost-Konflikt und für eine Trennung des israelischen Staates von der Religion. Er war wegen dieser beiden Haltungen in Israel umstritten.

Avnery wurde am 10. September 1923 als Helmut Ostermann im westfälischen Beckum geboren. Er wuchs in Hannover auf und wanderte 1933 mit seiner Familie nach Palästina aus. Im ersten Nahostkrieg von 1948 wurde er im Kampf schwer verwundet.

Als Verräter beschimpft

Er gründete 1993 die Menschenrechtsgruppe Gush Shalom (Friedensblock). Dabei galt er vielen als engagierter Kämpfer für den Frieden. Andere hingegen sahen ihn als Verräter an der zionistischen Sache. Auch als Parlamentsabgeordneter der Partei haOlam haZeh hatte er sich nach 1965 in drei Amtsperioden für seine Ziele eingesetzt. Bei einem Messerattentat hatte ihn 1975 ein offenbar geistig verwirrter Mann schwer verletzt.

Als einer der Ersten in Israel setzte sich Avnery für die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates ein, Jerusalem sollten sich beide Seiten als Hauptstadt teilen. 1982 sorgte er für einen Sturm der Empörung, als er sich in Beirut zum ersten Mal mit Yasser Arafat traf, dem damaligen Chef der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). Kontakte mit der PLO waren zu der Zeit in Israel noch verboten, er riskierte eine Anklage wegen Hochverrats.

Kommentare bis ins hohe Alter

Gemeinsam mit seiner Frau Rachel erhielt Avnery 2001 den Alternativen Nobelpreis für die Gründung von Gush Shalom. Die Lehrerin und Fotografin starb bereits 2011.

Avnery, der 1997 auch mit dem Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte ausgezeichnet wurde, schrieb bis zuletzt regelmäßig Analysen für die linksliberale Zeitung "Haaretz". Er kommentierte dabei auch innerisraelische Krisen. (red, APA, 20.8.2018)