Brasilien will Grenze zu Krisenland Venezuela mit Soldaten sichern

Gewalttätige Konflikte zwischen Brasilianen und Flüchtlingen, Militär soll für Beruhigung sorgen

Sao Paulo/Caracas – In Venezuela hat die Wirtschaftskrise gepaart mit politischer Verfolgung von Regimekritikern Ausmaße angenommen, die viele Menschen ins benachbarte Brasilien flüchten lassen. Doch dort kommt es zu gewalttätigen Konflikten mit der brasilianischen Bevölkerung – weshalb die Regierung zunächst 120 Soldaten ins Grenzgebiet schickt: Dutzende aufgebrachte Einwohner hatten am Samstag zwei Lager mit Flüchtlingen aus Venezuela im brasilianischen Grenzort Pacaraima angegriffen und teilweise zerstört. Sie waren nach brasilianischen Medienberichten darüber erzürnt, dass vier der venezolanischen Flüchtlinge in der Nacht zuvor einen brasilianischen Laden überfallen haben sollen. Allerdings hat die Polizei bisher keine Täter dingfest gemacht – ob es sich bei ihnen wirklich um Venezolaner gehandelt hat, ist nicht sicher.

Migration in den Süden

Im Norden Brasiliens kommen täglich bis zu 500 Venezolaner an. Im dem recht abgelegenen Teil Brasiliens sind die Behörden aber mit ihrer Versorgung überfordert. Viele Venezuelaner suchen ihr Glück in weiter südlichen Staaten, vor allem in Chile. Allerdings werden die Transitrouten immer schärfer bewacht, Peru lässt Venezuelaner nur noch einreisen, wenn sie Reisepässe vorweisen können – in Südamerika haben aber die meisten Menschen keine Pässe, weil sie normalerweise mit einfachen Personalausweisen Grenzen passieren dürfen.



Der Emigrationsdruck aus Venezuela ist hoch: Vielfach beträgt das Einkommen der Bürger nur wenige Dollar pro Monat, die Inflation soll heuer eine Million Prozent betragen. Dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge schrumpfte die Wirtschaft des Landes 2017 um zwölf Prozent. Hunderttausende von Venezolanern haben das Land angesichts der sich seit Jahren zuspitzenden Krise bereits verlassen.

Streikaufrufe in Venezuela

In Venezuela selbst werden besonders unruhige Tage erwartet: Drei wichtige Oppositionsparteien rufen ab Dienstag zum Streik. Initiatoren sind die Parteien Primero Justicia (PJ) des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Henrique Capriles, Voluntad Popular, deren Vorsitzender Leopoldo López unter Hausarrest steht, und Causa R des früheren Gewerkschaftsführers Andrés Velásquez.

Dass es bei einem Tag nicht bleiben wird, machen sie schon im Vorfeld klar. Es sei der "erste Tag des Protests und der Arbeitsniederlegung gegen Maduro, die Hyperinflation und den Hunger". Anlass dafür ist, dass Venezuela am Montag eine einschneidende "Geldumstellung" bevorsteht. Im Kampf gegen die Inflation werden fünf Nullen der Landeswährung, des Bolivars, gestrichen. Der sozialistische Präsident Nicolás Maduro will gegen die Hyperinflation und die schwere Wirtschaftskrise mit umfassenden Reformen antreten, die faktisch eine Abwertung des Bolivar um 96 Prozent nach sich ziehen.

Neue Scheine

Im Zuge der Währungsreform werden auch neue Geldscheine gedruckt. Der "Bolívar soberano" soll an die neue Kryptowährung Petro gekoppelt sein und parallel zum "Bolívar fuerte" existieren.

Neben der Währungsreform soll der Mindestlohn um rund 3000 Prozent angehoben werden. Auch die Steuern für Unternehmen sollen steigen. Außerdem soll nach dem Willen Maduros bald Schluss mit billigem Benzin sein. Kraftstoffe sollen zu internationalen Preisen verkauft werden. Wegen des Festhaltens an früheren milliardenschweren Subventionen ist Benzin in Venezuela noch immer billiger als Wasser.

Unterstützung für Benzinkauf

Empfänger von Sozialhilfen und den öffentlichen Verkehr will Maduro beim Benzinkauf finanziell unterstützen. Dass das Unterfangen zur Erholung der Wirtschaft die Lage verbessern wird, daran herrscht schon im Vorfeld Zweifel.

Die Opposition wirft Maduro den Aufbau einer Diktatur, Misswirtschaft und Korruption vor. Maduro hingegen sieht sich als Opfer eines von den USA angeführten Wirtschaftskriegs gegen sein Land. (red, APA)