Türkei lässt deutsche Journalistin Mesale Tolu ausreisen

Die überraschende Entscheidung ist möglicherweise ein Nebenprodukt des Konflikts zwischen Ankara und Washington

Istanbul – Die wegen Terrorvorwürfen in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu darf die Türkei verlassen. Ein Gericht habe die Ausreisesperre gegen sie aufgehoben, teilte der Solidaritätskreis "Freiheit für Mesale Tolu" in der Nacht auf Montag mit, die 33-Jährige werde das Land voraussichtlich am 26. August verlassen.

"Die Meldungen über die Aufhebung meiner Ausreisesperre sind richtig. Ich bedanke mich bei meinem Unterstützerkreis und bei allen, die mit mir mitgefühlt und an meiner Seite sich für meine Freiheit eingesetzt haben", schrieb Tolu auf Twitter. Zugleich erinnerte sie daran, dass das Verfahren gegen sie damit aber nicht beendet ist. Der Prozess gehe am 16. Oktober weiter.

Der 33-Jährigen wird von der türkischen Justiz die Mitgliedschaft in einer Terrororganistation und Terrorpropaganda vorgeworfen. Konkret geht es um angebliche Nähe zur linksextremen Gruppe MLKP. Sie weist das ebenso zurück wie ihr mitangeklagter Ehemann Suat Corlu, der weiter in der Türkei bleiben muss.

Lange in Untersuchungshaft

Noch Ende April hatte das Istanbuler Gericht bei der Fortsetzung des Prozesses gegen Tolu entschieden, die Ausreisesperre gegen sie aufrechtzuerhalten. Auf die ihr zur Last gelegten Verbrechen stehen in der Türkei bis zu 20 Jahre Haft. Tolus Sohn soll das Land jedoch verlassen dürfen.

In relativer Freiheit war sie seit dem 18. Dezember gewesen. Damals hatte sie ein Gericht aus der Haft entlassen, aber mit einer Ausreisesperre belegt. Zuvor war sie mehr als sieben Monate in Istanbul in Untersuchungshaft gesessen.

Die Entscheidung des Gerichts kommt inmitten einer Serie von Annäherungsversuchen der Türkei an Europa und speziell Deutschland – und einer Verschlechterung der türkischen Beziehungen zu den USA. Mit Washington hat die Türkei sich wegen des in der Türkei festgehaltenen US-Pastors Andrew Brunson schwer überworfen. US-Präsident Donald Trump hatte Sanktionen und Strafzölle gegen die Türkei verhängt, um Brunson freizubekommen. Ankara erwiderte die Sanktionen. Das befeuerte eine Währungskrise, die Landeswährung Lira brach auf historische Tiefstände ein. (red, APA, 20.8.2018)