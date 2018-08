Schaub trifft bei Kölns 9:1-Kantersieg im Pokal

RB Leipzig vermeidet Blamage gegen Viertligisten – auch Stöger und Wimmer netzten für ihre neuen Teams

Berlin – Wenige Überraschungen, dafür etliche Erfolgserlebnisse für Österreichs Legionäre, haben die ersten Sonntagsspiele im deutschen Fußball-Cup gebracht. Louis Schaub sorgte beim 9:1 vom 1. FC Köln bei Viertligist Dynamo Berlin im Olympiastadion in der 86. Minute für den Endstand. Kevin Wimmer brachte Hannover beim 6:0 in Karlsruhe in Führung (17.).

Bei Bundesliga-Aufsteiger Düsseldorf steuerte Kevin Stöger beim 5:0-Sieg gegen den Drittligisten TuS Koblenz kurz vor der Pause den vierten Treffer bei. RB Leipzig – Konrad Laimer und Stefan Ilsanker spielten bis zur Pause – tat sich schwer, besiegte Viertligist Viktoria Köln nach Pausenrückstand aber noch 3:1.

Mühe hatte auch Augsburg, wo Michael Gregoritsch und Martin Hinteregger über die volle Distanz im Einsatz waren, beim 2:1 beim TSV Steinbach. (APA, 19.8.2018)