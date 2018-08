Manchester City überrollt Huddersfield, Agüero trifft dreifach

Titelverteidiger auch ohne verletzten De Bruyne schon auf Meisterkurs

Manchester – Der englische Fußballmeister Manchester City gibt auch in der neuen Saison das Tempo in der Premier League vor. Angeführt von Dreifachtorschütze Sergio Agüero gewann die Mannschaft von Pep Guardiola am zweiten Spieltag gegen Huddersfield Town mit 6:1 (3:1) und kletterte mit dem zweiten Sieg an die Tabellenspitze. Die Gäste um den deutschen Teammanager David Wagner sind dagegen punktlos Letzter.

Alles ist einstudiert.

Agüero (25./35.) und Gabriel Jesus (31.) schossen schon vor der Halbzeit eine deutliche Führung heraus. David Silva (48.) und erneut Agüero (75.) erhöhten nach dem Seitenwechsel, zudem unterlief Terence Kongolo (84.) ein Eigentor. Ins richtige Netz traf für Huddersfield einzig Jon Gorenc-Stankovic (43.).

foto: apa/afp/lindsey parnaby Pep Guardiola, Trainer- und Gestikgott.

City, das für rund drei Monate auf Mittelfeldstar Kevin De Bruyne (Außenbandriss) verzichten muss, führt nun mit sechs Zählern vor dem punktgleichen Pokalsieger FC Chelsea. Überraschend auf Rang drei liegt der FC Watford (6), der beim FC Burnley mit 3:1 (1:1) gewann.

Am späten Nachmittag kann Citys Stadtrivale Manchester United im Spiel bei Brighton & Hove Albion (17.00 Uhr) nach Punkten gleichziehen. Jürgen Klopp und der FC Liverpool peilen am Montag (21.00 Uhr) bei Crystal Palace ebenfalls den zweiten Sieg an. (APA, 19.8.2018)