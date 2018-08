Kneissl-Hochzeit: Russisches Medienecho, Lob für Putins "menschliche Fähigkeiten"

Für den Vizechef des Außenausschusses im Föderationsrat zeigt Putins Hochzeitsbesuch, dass Russland als "ganz normales Land" wahrgenommen werde

"Das war eine gute Reise, eine sehr herzliche", bewertete Russlands Präsident Wladimir Putin selbst seinen Abstecher zur Hochzeit von Österreichs Außenministerin Karin Kneissl vor einem bilateralen Treffen mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel.

Die Visite in der Steiermark habe rein privaten Charakter gehabt, fügte der Kremlchef hinzu, der als Hochzeitsgeschenk nicht nur ein Landschaftsbild, eine alte Ölpresse und einen Samowar, sondern auch einen Kosakenchor mitbrachte.

"Ein ganz normales Land"

Auch in Moskau selbst wurde die Visite sehr positiv aufgenommen: Der Hochzeitsbesuch zeige, dass er "als sehr menschlicher Politiker aufgenommen wird, mit dem es angenehm ist, sich zu unterhalten. Die Visite wirkt in solch einer ungewöhnlichen Situation sehr gelungen und seine menschlichen Eigenschaften sind gefragt", sagte der Vizechef des Außenausschusses im Föderationsrat Wladimir Dschabarow.

Dass Putin als Privatperson dorthin gefahren sei, zeige nur, dass "Russland ein ganz normales Land ist", fügte der russische Senator hinzu. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies zugleich Kritik an der Hochzeitsteilnahme Putins, die besonders laut aus der Ukraine kam, zurück.

Exkulsive Bilder aus Moskau

In den russischen Medien wird die Doppelvisite in Österreich und Deutschland relativ breit behandelt. In den Kommentaren wird das Wochenende überwiegend als russischer Erfolg bewertet. Russische Medien waren auch die ersten, die exklusive Bilder von der Hochzeit zeigten – darunter eine Aufnahme der Rede Putins und jenes Tanzes zwischen Kneissls mit dem Kreml-Chef, an dessen Ende Österreichs Außenministerin vor dem russischen Präsidenten in die Knie geht.

rt Video des russischen Staatsfernsehen "Russia Today", in dem Kneissl und Putin tanzen, sie vor ihm kniet und Putin eine Rede hält.

Zugang hatten offenbar Journalisten der "Nationalen Mediengruppe", die dem Putin-Vertrauten und Bankier Juri Kowaltschuk zugeordnet wird – anders, als viele österreichische Medienvertreter, die nicht zugelassen waren. (André Ballin aus Moskau, 19.8.2018)