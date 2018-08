Eine 55-Jährige touchierte eine 67-Jährige beim Überholen

Wien – Eine betrunkene Lenkerin hat bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Wien-Alsergrund eine Radfahrerin verletzt. Die Autofahrerin hatte die 67-Jährige beim Überholen in der Spitalgasse touchiert, wodurch diese stürzte und sich Prellungen und Abschürfungen zuzog.

Ein Alkomattest bei der 55-Jährigen ergab 1,6 Promille. Der Frau wurde der Führerschein abgenommen, berichtete die Polizei am Sonntag. (APA, 19.8.2018)