Aufregung über Plassnik-Äußerungen zur Schweiz

Die "Krone" übernimmt in einem Artikel Aussagen eines Schweizer Blattes als Direktzitate Plassniks, die so aber nie getätigt wurden

Ein Interview, das die ehemalige Außenministerin und österreichische Botschafterin in Bern, Ursula Plassnik, bereits Ende Juli dem wirtschaftsliberalen Schweizer Thinktank Avenir Suisse gab, sorgt nun einige Wochen später für Wirbel. Grund für das verspätete Medienecho sind Berichte nationalkonservativer Schweizer Medien, wie der "Basler Zeitung". Diese titelte in einem Artikel über die "freche" Plassnik mit "Verwirrte Diplomatin". Plassnik selbst hatte im Interview Schweizer Medien – wie die "Basler Zeitung" – auch dafür kritisiert, mit ihrer Medienarbeit zur Verbreitung einer "nationalkonservativen Grundstimmung" in der Schweiz beizutragen.

Die "Kronen Zeitung" übernahm nun in einem Artikel angebliche Interview-Zitate Plassniks aus der "Basler Zeitung", wonach die Botschafterin die Schweiz als "mühsame Isolationisten" oder auch "kurzsichtig und konservativ" bezeichnet. Tatsächlich sind die Aussagen aber so nicht gefallen, wie ein Blick in das Interview verrät. Die "Basler Zeitung" hatte jene und weitere Aussagen Plassniks in einem teils spöttischen Artikel über die ehemalige Außenministerin getätigt, diese aber nicht als ihre Zitate wiedergegeben.

Plassnik kritisierte mitunter jedoch, dass die Schweiz manchmal den Eindruck erwecke, "sie habe ihr Interesse an den anderen Europäern eingeschränkt auf primär wirtschaftliche Gesichtspunkte."

Pro-EU-Thinktank

Das Interview Plassniks mit dem bekannt-pro-europäischen Thinktank ist ein flammendes Plädoyer für die marktwirtschaftlichen aber auch gesellschaftlichen Vorteile, die sich aus einer EU-Mitgliedschaft ergeben, welche Plassnik auch hervorhebt mit Zitaten wie: "Wir Österreicher sind sicher nicht veränderungsfreudiger als die Schweizer, aber die Anpassung an EU-Standards hat uns unter dem Strich gutgetan."

Dass Plassnik die Schweizer Mentalität im Umkehrschluss aber als rein "kurzsichtig und konservativ" bezeichnet hätte, wie es die Berichte von "Basler Zeitung und "Krone" nahelegen, ist definitiv kein direktes Zitat und sehr überspitzt formuliert. Das "Jammern und Meckern, gern auch gegen die EU oder 'Brüssel'", gehöre auch in Österreich zur politischen Kultur , wenngleich es trotzalledem keine Mehrheit für einen EU-Austritt gebe, sagte Plassnik.

Auch die Schweizer Neutralität bezeichnete die 62-Jährige in keiner Passage des Interviews als "lächerlich", wie etwa die "Krone" schrieb. Viel eher verwies sie auf neue Möglichkeiten der Kooperation im Rahmen einer "gut funktionierenden, respektvollen Partnerschaft" zwischen der Schweiz und Österreich. Als Beispiel nannte Plassnik dabei Möglichkeiten die Neutralität dahingehend aufzuweichen, den schweizerischen und österreichischen Luftraum gemeinsam zu überwachen.

Stereotypen

Stereotypische Charaktereigenschaften beider Nationen (Österreicher seien weniger stur, dafür humorvoller) sowie Witzeleien über das bessere Skifahrervolk (ein weiteres, gern bemühtes Stereotyp) kommen im Interview Plassniks immer wieder vor. Dass ihr der schweizerische "Alleingang" und deren notorische "Nein-Sagerei" aber "auf den Senkel" gehen, findet sich auch so nicht im Interview. Plassnik gab zu, dass sie der Verweis der Schweiz auf deren Sonderfall "gelegentlich nervt" und betonte, dass auch die Schweiz keine Monopol auf ihre Einzigartigkeit im Konzert der Vereinten Nationen genieße.

Ihre Anmerkung bezüglich etwaigen Alleingängen und Vetos bezog sich allerdings auf jenes Verständnis das Österreich in Bezug auf seine nationalstaatliche Souveränität pflege. Dieses verstehe man als "Mitgestalten und Mitverantworten als Teilhabe an einem breiteren europäischen Projekt." (faso, 19.8.2018)