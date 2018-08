Nokia stellt nächste Woche neues Spitzen-Smartphone Nokia 9 vor

Schon am Dienstag soll es zur Präsentation des nächsten Flaggschiffs kommen, das mit Galaxy Note 9 und iPhone X konkurrieren will

Nokia hat in einem Tweet überraschend die Präsentation seines nächsten Spitzengeräts angekündigt. Am Dienstag, 21. August, soll das "meisterwartete Smartphone" offiziell vorgestellt werden. Dabei handelt es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um das Nokia 9, mit dem der Hersteller Samsung und Apple Konkurrenz machen will.

1.000-Dollar-Gerät

Gerüchteweise soll HMD Global, der Hersteller hinter Nokia, einen aktuellen Snapdragon 845-Chip verwenden, der 6 GB Arbeitsspeicher aufweist. Ein besonderes Highlight dürfte die Kamera darstellen, die angeblich sogar bis zu fünf Linsen aufweist, wie Winfuture berichtet. Ein Wermutstropfen ist jedoch, dass Nokia angeblich auch beim Preis zu Apple und Samsung aufschließt, also das nächste 1.000-Dollar-Gerät auf den Markt bringt.

Retro und Moderne

Die Marke Nokia hat unter HMD Global ein gelungenes Comeback gefeiert. Der Hersteller fährt eine mehrgleisige Strategie: Neben Neuauflagen von klassischen Handys wie der "Banane" gibt es auch moderne Spitzengeräte. Beide Varianten kommen beim Publikum gut an. Mittlerweile setzt Nokia auf Android, die Abenteuer unter Microsoft sind vorbei. (red, 19.8.2018)