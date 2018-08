Last Minute: Doppelpacker Royer rettet New York sehenswert

Österreicher ist zweitbester Scorer seines Teams – Tajouri ging leer aus

Vancouver – Daniel Royer hat den New York Red Bulls in der nordamerikanischen Major League Soccer mit einer der letzten Aktionen des Spiels gegen die Vancouver Whitecaps noch ein 2:2-Remis gerettet. Der Steirer hatte seine Mannschaft am Samstag (Ortszeit) schon in der 5. Minute in Front gebracht, ab der 60. Minute lag jedoch das Heimteam Vancouver vorne. In der 90. Minute traf Royer jedoch zum Ausgleich.

Beide Tore im Video.

Dabei brachte der Schladminger eine Freistoßflanke per Volley im Tor unter. Für den früheren ÖFB-Teamspieler war es bereits das zehnte Saisontor, damit liegt er im internen Club-Ranking an der zweiten Stelle. Mehr Tore (15) hat nur der Engländer Bradley Wright-Phillips erzielt, der ihm den ersten Treffer gegen Vancouver mustergültig auflegte.

Leer ging diesmal Ismael Tajouri aus. Der Ex-Austrianer verlor mit New York City FC 0:2 bei Philadelphia Union und hält damit weiter bei zehn Saisontoren. Der Libyer mit österreichischem Pass ist bei seinem Team Topscorer, er hat einen Treffer mehr als der spanische Star-Legionär David Villa auf dem Konto. (APA, 19.8.2018)