Erster WorldTour-Sieg für Mühlberger

Österreicher gewinnt sechste Etappe der Benelux-Rundfahrt

Sittard-Geleen – Radprofi Gregor Mühlberger hat im Vorfeld der Heim-WM in Innsbruck seinen ersten Saisonerfolg gefeiert. Der 24-Jährige aus dem Bora-Rennstall setzte sich am Samstag auf der 6. und vorletzten Etappe der Benelux-Rundfahrt in Sittard (182 km) mit drei Sekunden Vorsprung auf die vom Belgier Tim Wellens angeführten Verfolger durch.

Bei der Tour de France war der Niederösterreicher mit Helfer-Aufgaben ausgelastet gewesen, nun darf er immer öfter seine eigene Chance wahrnehmen. Nach dem Erfolg bei Rund um Köln 2017 münzte der Ex-ÖRV-Meister seine starke Form ein weiteres Mal in einen Sieg um. In der weiterhin vom Slowenen Mataj Mohoric (Bahrain) angeführten Gesamtwertung verbesserte sich Mühlberger mit 47 Sekunden Rückstand an die zehnte Stelle.

"All meine Teamkollegen haben heute einen herausragenden Job geleistet. Rudi, Jay und Maciej sind in Topform, wie man auch während dem Rennen sehen konnte. Der Sieg war eine Überraschung, auch für mich selbst", meinte der Bora-Radprofi.

Er habe sich gedacht, dass er es versucht, denn er habe nichts zu verlieren. "Und es hat geklappt. Es ist mein erster WorldTour-Sieg und ich bin einfach überwältigt und so glücklich", so Mühlberger. (APA, 18.8.2018)

Ergebnisse Benelux-Rundfahrt (BinckBank-Tour) – 6. Etappe (Riemst – Sittard/182 km):

1. Gregor Mühlberger (AUT) Bora 4:05:10 Std.

2. Tim Wellens (BEL) Lotto +0:03 Min.

3. Zdenek Stybar (CZE) Quick-Step, gleiche Zeit.

Gesamtwertung:

1. Matej Mohoric (SLO) Bahrain 20:34:12 Std.

2. Michael Matthews (AUS) Sunweb +0:30 Min.

3. Taco van der Hoorn (NED) Roompot 0:32.

Weiter: 10. Mühlberger 0:47