Weltkriegsrelikt in Pension am Faaker See gefunden

Entminungsdienst brachte Handgranate zur Sprengung in Schottergrube

Finkenstein – In einem Zimmer einer Pension am Faaker See (Bezirk Villach-Land) ist am Samstag eine Granate gefunden worden. Ein deutsche Gast hatte das Weltkriegsrelikt bei der Abreise im Zimmer gelassen, bestätigte eine Polizeisprecherin der APA entsprechende Medienberichte. Der Entminungsdienst brachte die Handgranate in eine Schottergrube, um sie dort zu sprengen.

Der Deutsche hatte die italienische Granate aus dem Zweiten Weltkrieg, die er im See gefunden hatte, irrtümlich für eine Öllampe gehalten. Er wollte sie mit nach Hause nehmen, vergaß sie aber. Beim Zimmerputzen tauchte das Relikt dann erneut auf. (APA, 18.8.2018)