Italien trauert um Opfer von Brückeneinsturz

Die Trauerfeier fand für 18 der Todesopfer statt. Die Angehörigen der übrigen Toten blieben der Feier fern

Genua – Mit einem Staatsakt hat Italien der Opfer der Brückenkatastrophe von Genua gedacht. An der Trauermesse am Samstag in einem Ausstellungs- und Handelszentrum der Hafenstadt nahmen neben Präsident Sergio Mattarella auch Vertreter der rechtspopulistischen Regierung wie Ministerpräsident Guiseppe Conte teil. Einige Angehörige der Opfer blieben dem Gottesdienst allerdings demonstrativ fern .Damit wollten sie gegen die ihrer Ansicht nach mangelnde staatliche Aufsicht über die Sicherheit der von einem Privatunternehmen betriebenen Brücke protestieren. Sie hielten ihre eigene Trauerfeier ab. Andere wollten ihre Privatsphäre wahren.

Rettungskräfte stießen am Samstag unter den Trümmern der Brücke auf die Reste eines Wagens. Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, man gehe davon aus, dass es sich um den Pkw einer vermissten Familie mit drei Insassen handele. Die offizielle Zahl der bei dem Einsturz der Autobahnbrücke am Dienstag getöteten Menschen wurde zunächst weiterhin mit 38 angegeben.

Fußballspiele verschoben

Bei der Trauerfeier haben die versammelten Gäste Regierungspolitiker und Fußballer mit großem Applaus begrüßt. Die Spieler der beiden örtlichen Serie-A-Teams, CFC Genua und Sampdoria, konnten an den Feierlichkeiten am Samstagvormittag teilnehmen, weil die italienische Fußball-Liga ihre für das Wochenende geplanten Spiele nach dem Unglück verschoben hatte.

Besonders warm wurden auch Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega, der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung und Minister für Wirtschaftliche Entwicklung, Luigi Di Maio, sowie Präsident Sergio Mattarella empfangen. Vor Beginn der Zeremonie hatte Mattarella mehrere Minuten mit den Angehörigen der Opfer gesprochen. (APA, 18.8.2018)