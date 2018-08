Gündogan hat noch ein Ziel mit Deutschland

DFB-Teamkicker will im Gegensatz zu Özil mindestens einen Titel gewinnen – Kein Rücktritt trotz Erdogate-Affäre

lkay Gündogan will im Gegensatz zu Mesut Özil trotz der heftigen Kritik an seiner Person wegen der Erdogate-Affäre offenbar weiter für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielen. "Die Champions League gewinnen und mindestens einen Titel mit der Nationalmannschaft", antwortete der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler von Manchester City bei Instagram auf eine Frage nach seinen sportlichen Zielen.

Zusammen mit Özil, der nach der desaströsen WM in Russland aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, hatte sich Gündogan vor dem Turnier in Russland zusammen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in London fotografieren lassen. Wegen dieses Termins waren die beiden England-Profis in die Kritik geraten.

Gündogan hatte im Gegensatz zu Özil frühzeitig zu diesem Thema Stellung bezogen und seine Beweggründe dargelegt. Im letzten WM-Test im vergangenen Juni in Leverkusen gegen Saudi-Arabien (2:1) war Gündogan vom Publikum bei jeder Ballberührung ausgepfiffen worden. (sid, 17.8.2018)