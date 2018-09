Kawasaki Z900RS: Keine Frage des Alters

Das RS könnte gut für Retro Sport stehen, denn diese Kawa ist kein fades Remake, sondern eine moderne Naked in einem etwas anderen Outfit

Wien – In den 1970er-Jahren brachte Kawasaki mit der Z1 ein Motorrad auf den Markt, das so bedingungslos sportlich war, dass es den Ruf der Marke bis heute mitbestimmt. Nun haben die Japaner mit der Z900RS ein Retro-Motorrad im Programm, das optisch herrlich an die Ikone erinnert und nicht nur Kindern der 70er gefällt.

foto: guido gluschitsch Historisches Design passt gut zu neuer Technik wie LED-Leuchten.

Die Z900RS hat mit 111 PS deutlich mehr Leistung als die Z1, und im Vergleich zur alten "Sportmaschine" aus den 70ern, Bremsen und Fahrwerk, die diesem Namen auch gerecht werden.

Elektronische Helfer

Es müssen damals wilde Hunde gewesen sein, die die Z1 fuhren. Die Z900RS zu fahren ist dagegen ein Kinderspiel und ein Genuss. Traktionskontrolle und ABS helfen da natürlich. Und auch wenn die Neue eigentlich keine Sportlerin sein will – aktuelle Rennmaschinen haben gern einmal 200 PS -, könnte RS locker für Retro Sport stehen. Denn diese Maschine basiert auf der aktuellen Z900 und ist fast nur optisch aufgebessert.

Noch die Preisfrage: Ab 14.499 Euro geht's los, die Braune (auf dem Bild) kostet 400 Euro mehr. (Guido Gluschitsch, 11.9.2018)