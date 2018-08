Signa verordnet Kika/Leiner hartes Fitnessprogramm

Rund 1100 Jobs könnten wegfallen, vier Filialen sperren zu. Für die Mitarbeiter bitter. Im hochkompetitiven Markt führt kein Weg an einem harten Schnitt vorbei

Die ersten Pflöcke sind eingeschlagen. Und das sehr rasch, nachdem René Benko mit seiner Signa-Gruppe die Möbelhäuser der maroden Einrichtungskette Kika/Leiner um 500 Millionen Euro erworben hat und mit weiteren 100 Millionen das Kapital aufmöbelt.

Damals, im Juni, wurde von allen Seiten applaudiert. Mitarbeiter, Lieferanten und die Politik war voll des Lobes für den Tiroler Immobilieninvestor. Zwei Monate später, nachdem die ersten Restrukturierungsschritte bekannt geworden sind, ist es mit dem vielen Lob vorbei. Vier der insgesamt 50 Standorte – in Innsbruck, Wiener Neustadt, Vösendorf und Spittal/Drau – werden zugesperrt. In Summe könnte ein Fünftel der Belegschaft – über eintausend Mitarbeiter – nach Hause geschickt werden. Offiziell bestätigt ist diese Zahl noch nicht.

Alte Probleme

Auch wenn jetzt die Überraschung vielerorts groß zu sein scheint, eines war von vornherein klar: Ohne Restrukturierung wird Signa Kika/Leiner nicht aus der Verlustzone führen. Dass die Möbelkette ein Problem hat, trat nicht erst mit der Benko-Übernahme zutage. Schon dem mittlerweile beurlaubten Österreich-Chef Gunnar George war bewusst, dass er jeden Stein dreimal umdrehen muss, um zu schauen, wie der Möbelhändler wieder flottzubekommen ist. Die erst im Vorjahr gestartete Diskont-Linie Lipo wurde bereits wieder eingestampft. George hielt das Schließen von Filialen für die schlechteste aller Alternativen. Wohl mit ein Grund, dass er jetzt seinen Job los ist.

Schon unter seiner Ägide war klar, dass die Kette die Zahl der Lieferanten, die schon 2017 von 1700 auf 1100 gesunken ist, weiter reduzieren muss, um Komplexität zu reduzieren. Was außerdem auf der To-do-Liste stand: Millionen in eine effizientere Logistik, in die Modernisierung mancher Filialen, aber auch in eine zeitgemäße EDV zu investieren. Operativ hat Kika/Leiner eine schwarze Null geschrieben. Dass sich ein Investor damit nicht zufriedengibt, kann nicht überraschen. Noch dazu, wo Gewinn und Verlust bei einer Umsatzrendite von zwei bis drei Prozent nahe beieinanderliegen.

Dazu kommt: Der Markt ist heißumkämpft und hochkonzentriert. Zwei Drittel der Gesamtumsätze von rund 4,5 Milliarden Euro erwirtschaften die drei Großen: die heimische XXXLutz-Gruppe, Kika/Leiner und Ikea. Wobei XXX-Lutz und Kika/Leiner vor Jahren gleichauf waren, mittlerweile ist die Lutz-Gruppe mit doppelt so vielen Filialen davongezogen und durch Zukäufe neben Ikea zu einem der größten Player Europas herangewachsen. Das Möbelhaus aus Schweden treibt die Branche vor sich her.

Hochproduktive Konkurrenz

Auch wenn Ikea hierzulande keine zehn Filialen hat, ist der Konzern hochproduktiv: 3000 Euro je Quadratmeter im Jahr erwirtschaften die Traditionshäuser, bei Ikea ist es dagegen bis zu dreimal so viel. Allein Ikea Vösendorf macht 300 Millionen Euro Umsatz im Jahr, Kika/Leiner kam im Vorjahr mit all seinen Filialen auf 800.000. Dass hier Handlungsbedarf herrscht, ist also nicht zu übersehen. (rebu, 17.8.2018)