Ein russischer Chor, doch kein US-Vertreter zu Gast bei Kneissl

Präsident Putin reist am Samstag gemeinsam mit Donkosaken in die Südsteiermark. Offizielle Vertreter der USA wurden nicht eingeladen

Er kommt über Graz. Nein, vielleicht landet er doch im nahen slowenischen Maribor. Oder nimmt er den Hubschrauber? Russlands Präsident Wladimir Putin hält die lokalen Sicherheitsbehörden bis zuletzt auf Trab.

Beinah stündlich änderte sich am Freitag der Informationsstand, es könne durchaus sein, dass letztlich alles wieder ganz anders verlaufe, hieß es bei der Polizei in der Steiermark. Der Letztstand: Putin wird mit einer Privatmaschine am abgeriegelten Flughafen Graz landen und mit einem Konvoi am Samstag kurz vor Mittag ins südsteirische Weinland aufbrechen – zum "Arbeitsbesuch", wie es offiziell heißt, mit Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) in die Buschenschank Tscheppe. Sie feiert dort ihre Hochzeit.

Donkosaken in den Weinbergen

Und weil Putin eben auch Hochzeitsgast ist, nimmt er als Geschenk zehn Donkosaken mit, die dem Ehepaar ein Ständchen in den Weinbergen darbieten werden. Für die Anrainer wird es aber nichts zu hören geben, denn die Polizei hat rund um das Gasthaus ein Platzverbot verhängt.



Rund hundert Gäste werden zu der Trauung erwartet, darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Der Gastauftritt Putins dürfte jedenfalls nur kurz ausfallen, er muss gleich weiter zum Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Privatfest oder Arbeit?

Aber was ist es nun? Ein privates Fest der Außenministerin, zu dem sie eben auch den russischen Präsidenten eingeladen hat, oder doch ein offizieller Termin? Beides, heißt es im Außenministerium. Im Rahmen der Hochzeit werde es auch ein "Arbeitsgespräch" geben. Medientermin sei aber keiner vorgesehen. Ein Fotograf der Austria Presseagentur dürfe einige Bilder machen.



Zu Diskussionen, dass diese private Feier einen teuren Einsatz der Sicherheitskräfte nach sich ziehe, heißt es im Ministerium, dass es keinen Unterschied mache, ob ein "besonderer Gast" privat oder offiziell komme. Der Sicherheitsaufwand richte sich "nach der Besonderheit des Gastes". Ein Staatsoberhaupt genieße eben Schutz. Es gebe hier durchaus historische Beispiele: Der ehemalige deutsche Kanzler Helmut Kohl habe "jahrelang am Wolfgangsee Urlaub gemacht und wurde von der österreichischen Polizei beschützt", argumentiert das Außenministerium.

"Provokation europäischer Dimension"

Innenpolitisch liefern sich die Parteien einen Schlagabtausch, seit Putin seine Zusage gegeben hat. Der rote Klubchef Andreas Schieder monierte am Freitag, dass Kneissl "ihre Privatangelegenheiten mit offiziellen Agenden der Republik" vermische. FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus schoss zurück: Schieder inszeniere aus einer privaten Hochzeitseinladung eine Staatskrise. Die rote EU-Abgeordnete Evelyn Regner ortet im Putin-Besuch "eine Provokation mit europäischer Dimension".

Einer kommt jedenfalls nicht zur Hochzeit: US-Botschafter Trevor Traina, der wurde nämlich nicht eingeladen – so wie auch kein anderer offizieller Vertreter der USA, wie der STANDARD in Erfahrung brachte. (Katharina Mittelstaedt, Walter Müller, 17.8.2018)