Angehörige wollen Trauerfeier in Genua boykottieren

Aus Protest wollen Familien der Opfer des Brückeneinsturzes der Feier fernbleiben. Italien verstärkt indessen den Druck auf die Betreiber

Ganz Italien trauert am Samstag und gedenkt der mindestens 38 Toten des Brückeneinsturzes in Genua. Präsident Sergio Mattarella und Premierminister Giuseppe Conte nehmen ebenso an der Trauerfeier auf dem Messegelände der Stadt teil wie hunderttausende italienische Haushalte. Die Veranstaltung wird nämlich auch im staatlichen Rundfunk Rai übertragen.

Doch die Familien von mindestens 17 Todesopfern werden nicht an der offiziellen Gedenkfeier teilnehmen. Sie wollen mit ihrem Boykott auf die ihrer Meinung nach schlechte Wartung der Morandi-Brücke aufmerksam machen und eigene Trauerfeiern abhalten. Die Tageszeitung "Corriere della Sera" zitierte die Mutter eines 26-jährigen Opfers aus Torre del Greco bei Neapel mit den Worten: "Der Staat hat das verursacht; die dürfen sich nicht erlauben, sich dort blicken zu lassen. Der Auftritt der Politiker war eine Schande."

15 Tage Frist für Autostrade

Die italienischen Behörden verstärkten indes den Druck auf die Betreibergesellschaft Autostrade per l'Italia. Das Verkehrsministerium leitete eine Untersuchung ein und gab dem Unternehmen 15 Tage Zeit, um zu belegen, dass es alle vertraglichen Pflichten erfüllt hat. Der Präsident der Region Ligurien, Giovanni Toto, und Verkehrsstaatssekretär Edoardo Rixi erklärten laut der Nachrichtenagentur Ansa, Genua werde bis 2019 eine neue Autobahnbrücke haben. "Die Gesellschaft Autostrade wird sie bezahlen. Wer sie baut, werden wir abwägen", sagte Rixi.

Das Unternehmen versicherte bisher, seinen Wartungspflichten stets nachgekommen zu sein. "La Repubblica" berichtete am Freitag jedoch, dass eine von dem Unternehmen in Auftrag gegebene Studie schon im Vorjahr Schwächen in den Tragseilen der Brücke entdeckt habe. Auch ein Angehöriger der Untersuchungskommission deutet einen Riss der Seile als Unglücksursache an.

Sorge in Venezuela

Bereits während der Errichtung der Brücke in den 1960er-Jahren war Kritik laut geworden. Es seien Verfahren zur Anwendung gekommen, die in der Praxis zu wenig erprobt gewesen seien. Experten haben in den vergangenen Jahren immer wieder vor einer Katastrophe wie dem Einsturz am Dienstagmorgen gewarnt.

Auch drei Tage nach dem Unglück durchsuchten die Einsatzkräfte mit Spürhunden und schwerem Gerät die Trümmer. Man hoffte, dass sich in den Trümmern Kammern gebildet haben, in denen Menschen überleben könnten. Am Freitag wurden noch bis zu 20 Menschen vermisst. Durch die Arbeiten mit Metallschneidern war es zu einem Brand in einem Lagerhaus gekommen, der aber wieder gelöscht werden konnte.

In Venezuela mehren sich indessen die Sorgen, dass eine Brücke in Maracaibo zusammenbrechen könnte. Sie wurde wie die Brücke in Genua von Riccardo Morandi entworfen. Der 8,6 Kilometer lange Bau soll nun von Experten überprüft werden. Erst vergangenen Freitag hatte ein Feuer an der Betonkonstruktion einen Stromausfall ausgelöst. Laut Ingenieuren wurde die Brücke seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr instand gehalten. Außerdem funktioniere das Gewichtsmesssystem nicht, das das Verkehrsaufkommen auf der Brücke überwachen soll. (bbl, 17.8.2018)