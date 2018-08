Ihre Lieblingsplätze in Österreich

Stadt, Land, Fluss – wo ist Ihr Lieblingsplatz? Und was macht ihn dazu?

Österreich hat rund 8,8 Millionen Einwohner – und so viele unterschiedliche Lieblingsplätze gibt es wohl auch in diesem Land. Denn die Möglichkeiten und Vorlieben sind endlos. Bergspitzen, Almen, kristallklare, eiskalte Bergseen oder der Blick von einer ganz speziellen Hütte haben es den einen angetan. Andere schätzen sommerliche Seeufer und Badestege, Auwälder oder pittoreske Ortschaften. Eine Bank am Straßenrand, von der aus man weit über die hügelige Landschaft bis zu schneebedeckten Gipfeln in der Ferne blicken kann, lädt die Batterien der einen wieder auf. Andere fühlen sich inmitten des Großstadttrubels, auf einer Straße voller Menschen, mit Verkehrshektik und Straßenbahngebimmel in ihrem Element. Recht haben sie alle.

foto: getty images/istockphoto/stockimages_at Wessen Lieblingsplatz ist diese Bank am Traunsee?

Nach ihren Lieblingsplätzen in Österreich wurden in den vergangenen Wochen auch neun bekannte Persönlichkeiten im RONDO gefragt, herausgekommen ist "eine Reise durch Österreich von launig bis lauschig". Welchen dieser Plätze finden Sie am schönsten? Stimmen Sie ab!



Und welcher Platz ist Ihnen in Österreich der liebste? Suchen Sie ihn oft auf, oder lebt er hauptsächlich in Ihrer Erinnerung? Und was macht den Platz so speziell? (aan, 21.8.2018)