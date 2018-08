TV-Tipps für Montag, 20. August

Joy – Alles außer gewöhnlich, Wir sind alle Astronauten, Ausgerechnet – Schokolade, Zwei Mütter und Deportation Class

12.15 MAGAZIN

Sonntags: Schauen, sehen, gaffen – Von Neugierde und Sensationslust Gaffer beherrschen neuerdings die Schlagzeilen. Das Magazin besucht Personen, die bei Unfällen fotografieren, statt zu helfen. Bis 12.45, 3sat

18.30 MAGAZIN

Konkret: Rechtsirrtümer im Straßenverkehr Auf Autobahnen ist freie Fahrbahnwahl, auf dem Pannenstreifen darf nur gehalten werden, wenn man eine Panne hat? Konkret klärt Irrtümer auf. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Eine unmögliche Reise? Nidal will zurück nach Gaza Der Deutsch-Palästinenser will sein Leben in Berlin gegen eines mit seiner Familie im Gazastreifen eintauschen. Bis 20.15, Arte

20.15 BIOPIC

Joy – Alles außer gewöhnlich (Joy, USA 2015, David Russell) Das Leben der Hausfrau Joy Mangano scheint trostlos. Nach dem Scheitern ihrer Ehe erzieht sie die zwei Kinder allein. Ihr Ex lebt im Keller, ihre Mutter schaut den ganzen Tag TV-Soaps. Doch dann erfindet sie durch Zufall einen neuartigen Wischmopp. Das Biopic der Italo-Amerikanerin Joy zeichnet sich durch ein überzeugendes Schauspielerensemble – mit Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro – aus und ist keine klassische "Jeder kann es schaffen"-Parabel. Dennoch schaffen die Rückblenden Probleme im Erzählrhythmus. Bis 22.10, ORF 1

foxkino

20.15 REISELUST

Themenmontag: Reisen Den Auftakt macht die Doku Traumorte – Santorin. Nicht nur Touristen, sondern auch Köche, Künstler und Winzer Santorins lieben ihre Insel. Es folgt um 21.05 Der große Urlaubscheck: Zypern Wie sauber sind die Unterkünfte? Und was kostet ein Urlaub auf der Mittelmeerinsel? Um 21.55 Der große Urlaubscheck: Kreta und im Anschluss um 22.45 Ausgerechnet Billigflieger Daniel Aßmann geht der Frage nach, wie die günstigen Ticketpreise möglich sind. Bis 23.35, ORF 3

20.15 ABKÜHLUNG

Bergwelten: Der Eiger – Steve Backshall & die "Mordwand" (2/2) Der britische Naturforscher Backshall bereitet sich auf die Besteigung der Nordwand des Eigers vor. Eisige Temperaturen bringen die Mission in Gefahr. Bis 21.15, Servus TV

21.55 FILM

Wir sind alle Astronauten (Asphalte, F 2015, Samuel Benchetrit) In einem Hochhaus in einer französischen Stadt leben drei Menschen, jeder mit den eigenen Problemen beschäftigt: Sternkowitz, Charly und Frau Hamida. Eine liebevolle Hommage an das alltägliche Leben der Leute, die von hintersinnigem Witz und schrägem Humor lebt. Mit Isabelle Huppert, Gustave Kervern und Michael Pitt. Bis 23.35, Arte

22.10 HMMM!

Ausgerechnet – Schokolade Ein Viertel der Deutschen isst mehrmals pro Woche Schokolade. Daniel Aßmann blickt hinter die Kulissen der Schokoladenproduktion, von der industriellen Massenfertigung bis zur Einzelmanufaktur. Bis 22.40, WDR

22.25 MAGAZIN

Kulturmontag Spezial Leeuwarden Leeuwarden und die gesamte Provinz Friesland im Norden der Niederlande ist Europäische Kulturhauptstadt 2018. Im Anschluss die Dokumentation Leonard Bernstein – Das zerrissene Genie. Bernstein war einer der ersten amerikanischen Dirigenten, der Weltruhm erlangte. Der Film fokussiert auf seine letzten, weniger bekannten Werke Mass und A Quiet Place.

Bis 23.55, ORF 2

22.25 DOKUMENTARFILM

Deportation Class Sogenannte Zuführkommandos von Polizei und Ausländerbehörden haben 2016 rund 25.000 Asylbewerber aus Deutschland abgeschoben. Die Grimmepreisträger Carsten Rau und Hauke Wendler haben eine Sammelabschiebung von 200 Asylwerbern nach Albanien gefilmt. Bis 23.50, 3sat

23.35 FILMESSAY

Schattenspiel Der libanesische Regisseur Ghassan Salhab hinterfragt in dem fragmentarischen Porträt den Zustand der Welt und die Situation im Nahen Osten. Der Film besteht aus Handyaufnahmen, manche mit Anlass, andere ohne erkenntliches Motiv. Nach und nach formten die einzelnen Aufnahmen einen Film – von seiner Kindheit im Senegal über bewaffnete Kämpfe bis zu den aktuellen Kriegen.

Bis 0.25, Arte

0.05 DOKUMENTARFILM

Zwei Mütter (D 2013, Anne Zohra Berrached) Katja und Isabella wollen ein Kind zeugen. Sie wollen keinen Mann mit Mitspracherecht, nur Sperma. Es beginnt die schwierige Suche nach einem Arzt, der die teure Insemination durchführt. Mehrere Fehlversuche treiben das Paar an ihre Grenzen. Ausgenommen der zwei Darstellerinnen Karina Plachetka und Sabine Wolf sind die Figuren Laiendarsteller, die sich selbst verkörpern. Die fiktive Geschichte der Regisseurin Anne Zohra Berrached beruht auf tatsächlichen Geschehnissen. Bis 1.20, ZDF