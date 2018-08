Google will angeblich ersten eigenen Store eröffnen

In Chicago – Soll für Verkauf von Pixel-Smartphones, Google Home und Co. genutzt werden

In den vergangenen Jahren hat Google seine Hardwareaktivitäten deutlich intensiviert, neben Smartphones bietet man dabei mittlerweile auch eigene Laptops und smarte Lautsprecher an. Und wenn aktuelle Gerüchte stimmen, dürfte dieses Portfolio heuer noch deutlich ausgeweitet werden, so sollen unter anderem eigenen Smartwatches und auch ein Tablet / Convertible in Entwicklung sein. Neben klassischen Händlern vertreibt Google all diese Hardware auch über einen eigenen Online-Store, nun will das Unternehmen aber offenbar noch einen Schritt weiter.

Chicago

Laut einem Bericht der Chicago Tribune will Google künftig eigene Stores betreiben. Ein erster solcher Laden sei derzeit am Fulton Market in Chicago in Entwicklung. Auf zwei Stockwerken und rund 1.300 Quadratmeter sollen dort künftig die Gerätschaften von Google angepriesen werden.

Entsprechende Gerüchte kursierten in der Vergangenheit immer wieder, so gab es schon 2015 erste Berichte, dass Google künftig eigene Läden aufziehen will. Bisher beschränkte man sich dabei aber auf zeitlich begrenzte Pop-Up-Stores oder eigene Google-Abteilungen bei größeren Händlern wie dem britischen Currys.

Vorbilder

Angesichts der zunehmenden Zahl an Google-Hardware ergeben eigene Stores nun aber ökonomisch immer mehr Sinn. Wie erfolgreich damit sein kann, zeigt vor allem Konkurrent Apple vor: Rund 10 Prozent sämtlicher iPhones sollen mittlerweile über die Apple-Stores abgesetzt werden. Zudem haben solche physischen Verkaufspräsenzen natürlich auch einen nicht zu unterschätzenden Werbeeffekt, und geben potentiellen Käufern die Möglichkeit Geräte selbst auszuprobieren. (apo, 17.8.2018)