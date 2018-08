Zerstörtes Loch und vergeigter Jubel bei historischer 59er-Runde

Schwab-Förderer Snedeker gelang als neuntem Golfer auf PGA-Tour eine Runde unter 60

Greensboro – Brandt Snedeker (USA) ist der neunte Golfer auf der US-PGA-Tour mit einer Runde unter 60 Schlägen. Dem Alumnus und Förderer von Matthias Schwab an der Vanderbilt Uni gelang in der ersten Runde der Wyndham Championship in Greensboro (Nord Carolina) trotz eines Auftakt-Bogeys eine 59er-Runde. Damit führt er bei 11 unter Par vier Schläge vor seinen Landsleuten Ryan Moore und John Oda (je 63).

Snedeker zerlegte bei seinem Triumphzug ein Loch.

Auf seiner Fabelrunde gelangen dem 37-jährigen Weltranglisten-88. Snedeker zehn Birdies und ein Eagle. Selbst eine 58 wäre drin gewesen, hätte er auf dem achten Grün einen Putt aus weniger als einem Meter gelocht. Bei der Wyndham Championship gibt es traditionell sehr tiefe Scores, im Vorjahr siegte der Schwede Henrik Stenson mit dem Turnierrekord von 22 unter Par. "Mir ist bewusst, dass noch viel Golf zu spielen ist", sagte Snedeker. (APA, 17.8.2018)