Ronaldo sorgt für Ticket-Wahnsinn in der Serie A

Seit dem Wechsel des Weltfußballers zu Juventus steht nicht nur ganz Fußball-Italien Kopf – auch die Ticketpreise spielen verrückt

Turin – 117 Millionen Euro, so viel legte Juventus Turin für den Wechsel von Cristiano Ronaldo auf den Tisch. Doch nicht nur die "Alte Dame" musste für den portugiesischen Weltfußballer tief in die Tasche greifen. Fans, die den Superstar spielen sehen wollen, werden von den Serie-A-Klubs ordentlich zur Kassa gebeten.

Ticketpreise in Italien schießen durch die Decke

Gleich bei seinem ersten Pflichtspiel-Auftritt für die Alte Dame in Verona war die Ronaldo-Mania zu spüren. Kamen in der vergangenen Saison im Schnitt gerade einmal 11.000 Fans zu den Heimspielen von Chievo, war das Stadion mit 40.000 Zuschauern ausverkauft. Vor dem nächsten Auswärtsspiel am 2. September bei Aufsteiger Parma explodieren bereits die Ticketpreise. Karten, die im Verkauf gerade einmal 25 Euro kosten, werden auf Ticketplattformen um das Siebenfache und mehr gehandelt. Der Preis für ein Jahresticket in derselben Kategorie liegt bei 190 Euro.

Dass die Rechnung mit Cristiano Ronaldo aufgeht, zeigt ein Blick auf Juventus. Auch den Fans der "Alten Dame" kommt der Wechsel teuer zu stehen. Juventus erhöhte die Preise für fast alle Dauerkarten um 30 Prozent. Innerhalb von nur zwei Wochen waren alle rund 30.000 Jahrestickets verkauft.

Real fehlt seine Galionsfigur

Während die Tickets für Spiele mit Beteiligung des Weltfußballers in Italien reißenden Absatz finden, spürt Real bereits die Abwesenheit von Ronaldo. Zum Ligaauftakt gegen Getafe blieben über 30.000 Plätze im heimischen Santiago Bernabeu frei. Nur 48.446 Zuschauer kamen, um den spanischen Rekordmeister ohne seinen Superstar zu sehen. Weniger Zuschauer hatte Real zuletzt im Mai 2009. (red, 21.8.2018)