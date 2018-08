Intel-Grafikkarten für PC-Spieler sollen Nvidia den Kampf ansagen

Chipgigant teasert erste eigene diskrete Grafikkarte für 2020 an

Intel will 2020 selbst in das Geschäft mit diskreten Grafikkarten einsteigen und etablierten Spezialisten wie Nvidia und AMD das Wasser abgraben. Dies geht aus einem Teaser hervor, der über den Twitter-Kanal @IntelGraphics veröffentlicht wurde. Kein Zufall: Es wird erwartet, dass Nvidia am 20. August – ein Tag vor dem Beginn der Videospielmesse Gamescom – den Start seiner neuen Grafikchipserie RTX feiern möchte.

Große Hürden

Bei integrierten Grafikprozessoren am PC-Markt ist Intel durch die starke Verbreitung bei Laptops bereits führend. Im lukrativen High-end-Segment, der mit auf Gaming-getrimmten Produkten mit hohen Margen lockt, hat Intel allerdings noch nichts zu melden.

Die Frage ist, welche (neue) Architektur der Chipriese entwickelt hat und wie leistungsfähig diese wirklich ist. Und nicht zuletzt muss es Intel in den nächsten rund 18 Monaten gelingen, die Produktion soweit hoch zu fahren, damit Grafikkartenfertiger ebenso bedient werden können wie Händler, die Intel auch erst als Alternative zu Nvidia und AMD etablieren müssen. (red, 17.8.2018)