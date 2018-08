Was Reisebüros sagen und was sie wirklich meinen

Es gibt ein paar branchentypische Floskeln, die Reisebüros gerne einbauen, um Reiseziele, Hotels, etc. zu bewerben. Bei einigen ist Vorsicht geboten.

Reisebüros helfen dabei, das Ziel des Jahresurlaubs festzulegen, das Budget einzuschätzen und Unternehmungen am Zielort zu planen. Um sicherzugehen, dass der Urlaub ein voller Erfolg wird, ist jedoch Vorsicht vor den typischen Reisebüro-Floskeln geboten.

Die Flug- und Hotelsuchmaschine Jetcost hat ein paar Übersetzungshilfen zusammengestellt:

"Vielleicht sollten Sie Ihr Budget noch einmal überdenken"

Bedeutet: "Für den Preis können Sie noch nicht mal in einem Pappkarton übernachten"

Wenn das Reisebüro darauf hinweist, dass es die Anforderungen für das geplante Budget nicht erfüllen kann, ist eine weitere Recherche bei einem anderen Anbieter empfehlenswert. Aber Vorsicht: Sicherheit ist wertvoller als ein paar gesparte Euros! Ein alternatives günstiges Angebot sollte immer genau geprüft werden, vor allem, was die Bewertungen von anderen Reisenden betrifft.

"Gemütliche Zimmer mit heimeliger Atmosphäre"

Bedeutet: "Es ist winzig und die Tapete blättert ab – wenn es denn überhaupt eine gibt"

Wer Wert auf angenehmen Wasserdruck legt und gerne genug Platz hat, um nicht ständig über seine Koffer zu stolpern, sollte lieber keine als "gemütlich" bezeichnete Unterkunft wählen. Für Kuschelzeit zu zweit ist es vielleicht noch in Ordnung, ein Familienurlaub wird so aber eher kein Vergnügen werden.

"Kinderfreundlich"

Bedeutet: Kinder, Kinder und nochmals Kinder

Für Familien mit Kindern ist das der Hauptgewinn: Es gibt andere schreiende Kinder, wodurch das Eigene nicht so auffällt und es gibt die Möglichkeit, den Nachwuchs in Kids-Clubs unterzubringen, um dann Zeit für sich selbst zu haben. Wer jedoch ohne Kinder unterwegs ist und auf Ruhe und Entspannung aus ist, sollte lieber ein anderes Hotel wählen.

"Sehr exotisch, eine entlegene Gegend"

Bedeutet: "Ganz, ganz weit weg. Der Flug wird endlos dauern (und noch viel länger, wenn man Kinder hat…)"

Exotik, Palmen, Hula-Röcke – wer träumt nicht davon, mal ganz weit in die Ferne zu reisen. Doch der Weg dahin ist meist alles andere als traumhaft. Ob das Wunschziel die vielen Stunden Flugzeit – vielleicht mit Schwiegermutter und dem quengelnden Nachwuchs an Bord – Wert ist, muss man abwägen.

"Eine preiswerte Airline… kein Schnickschnack"

Bedeutet: "Lassen Sie Ihre Beine besser zuhause, die haben im Flugzeug bestimmt keinen Platz."

Billig-Fluggesellschaften sind großartig und sie haben definitiv ihre Daseinsberechtigung, aber sie sind, was sie sind. Für Beinfreiheit, Gratisverpflegung oder Freigepäck sind sie eher nicht bekannt. Wer gerne einen Hauch Extra-Luxus in der Luft haben möchte, sollte lieber etwas mehr in den Flug investieren.

"Ein authentischer Ort… richtig rustikal… noch komplett unberührt"

Bedeutet: "Hier werden Sie wahrscheinlich der einzige Tourist sein"

Das ist völlig in Ordnung, wenn man wirklich erfahren will, wie die Einheimischen leben. Legt man aber Wert auf eine exzellente Hotelanlage und touristenfreundliche Aktivitäten, sollte man so ein Reiseziel lieber nicht wählen.

"Frisch renoviert… unter neuem Management"

Bedeutet: "Nicht mehr so schlimm wie es mal war"

Dies deutet in der Regel auf einen früheren schlechten Ruf hin. Daher sollte man vor der Buchung unbedingt die jüngsten Bewertungen prüfen, um sicherzustellen, dass die Dämonen der Vergangenheit auch definitiv verschwunden sind. Und es lohnt sich, nochmals zu checken, ob auch alle Renovierungen abgeschlossen sind – andernfalls könnte es passieren, dass man morgens von Bohrmaschinengeräuschen aufgeweckt wird. (red, 22.8.2018)