Umfrage zur Abschaffung der Sommerzeit zu Ende

Brüssel/Wien – Die europaweite Online-Umfrage zur möglichen Abschaffung der Sommerzeit bzw. der Zeitumstellung ist am gestrigen Donnerstag zu Ende gegangen. Heute, Freitag, will die EU-Kommission eine erste Übersicht veröffentlichen, wie etwa die Zahl der Teilnehmer. Die Berichte über das Ergebnis der Umfrage sollten dann so schnell wie möglich veröffentlicht werden.

Aus Sicht der Kommission ist die Befragung "kein Referendum, sondern ein zusätzliches Mittel, das die Kommission in der Politikgestaltung hat", sagte ein Sprecher. Sollte die Kommission zu dem Schluss kommen, dass die Zeitumstellung abgeschafft werden sollte, könnte sie einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen. Dieser EU-Richtlinie müssten dann allerdings noch das Europaparlament und die EU-Staaten zustimmen. Kritiker sehen in der Zeitumstellung eine Gesundheitsgefährdung für Menschen. Im Juli wollte die Kommission die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit noch nicht abschließend beantworten. (APA, 17.8.2018)