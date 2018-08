LASK verpasst Sensation gegen Besiktas knapp

Linzer zeigen Topleistung, kassieren bei 2:1-Sieg gegen türkischen Spitzenklub entscheidenden Anschlusstreffer in der 90. Minute

Linz – Der LASK ist in der Qualifikation zur Europa League nach einem späten Gegentreffer an Besiktas Istanbul knapp gescheitert. Die Linzer lagen im Drittrunden-Rückspiel gegen den türkischen Spitzenklub am Donnerstag bis zur 90. Minute mit 2:0 voran, das hätte nach dem 0:1 im Hinspiel zum Aufstieg gereicht Besiktas schaffte durch Alvaro Negredo aber in letzter Minute doch noch den Anschlusstreffer und steht damit im Play-off.

Joao Victor (42.) hatte vor 13.900 Zuschauern mit seinem Tor den Rückstand der Athletiker ausgeglichen. Der kurz davor eingewechselte Dominik Frieser traf dann in der 68. Minute zum 2:0 für die taktisch äußerst diszipliniert auftretenden Linzer. (APA, red – 16.8. 2018)

EL-Qualifikation 3. Runde, Rückspiel:

LASK – Besiktas Istanbul 2:1 (1:0). Linzer Stadion, 13.900 (ausverkauft), SR Dabanovic (MNE).

Tore: 1:0 (42.) Joao Victor, 2:0 (68.) Frieser, 2:1 (90.) Negredo

LASK: A. Schlager – Ramsebner, Trauner, Pogatetz – Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann – Goiginger (87. Otubanjo), Tetteh (79. Jamnig), Joao Victor (66. Frieser)

Besiktas: Zengin – Adriano, Pepe, Roco, Erkin – Medel, Arslan (72. Gönül) – Lens, Özyakup (46. Quaresma), Babel – Larin (72. Negredo)

Gelb-Rote Karte: Negredo (92./Unsportlichkeit)

Gelbe Karten: Ranftl, Frieser, Goiginger bzw. Medel