Historischer Kalender: 20. August

1823 – In Rom stirbt Papst Pius VII., der im März 1800 unter österreichischem Schutz in Venedig gewählt wurde und von 1809 bis 1814 Gefangener Napoleons war. Er bemühte sich um die Neuordnung des wiederhergestellten Kirchenstaates.

1898 – In den Berner Alpen wird die Gornergrat-Bahn eröffnet.

1913 – Als erster Pilot in der Geschichte der Luftfahrt springt der Franzose Adolphe Pegoud mit einem Fallschirm aus seiner Maschine.

1918 – Ein Durchbruchsversuch der französischen Truppen zwischen Oise und Aisne scheitert.

1933 – Bundeskanzler Engelbert Dollfuß besucht den italienischen Diktator Benito Mussolini im Adria-Badeort Riccione.

1948 – Im griechischen Bürgerkrieg melden die Truppen der königlichen Regierung in Athen die Inbesitznahme der gesamten Gipfellinie des Grammos-Gebirges.

1953 – Sultan Mohammed V. von Marokko, der spätere erste König nach der Unabhängigkeit, wird von der französischen Protektoratsmacht abgesetzt und zuerst nach Korsika, später nach Madagaskar verbannt.

1968 – In der Nacht auf den 21.8. besetzen Truppen von fünf Warschauer-Pakt-Staaten (UdSSR, Polen, DDR, Ungarn und Bulgarien) die Tschechoslowakei und beenden das unter der Führung von Parteichef Alexander Dubcek eingeleitete Reformexperiment des "Prager Frühlings". 94 Tschechen und Slowaken werden bei dem Einmarsch getötet.

1988 – Im Golfkrieg tritt nach acht Jahren ein Waffenstillstand zwischen dem Iran und dem Irak in Kraft.

1988 – In Burma wird der Jurist Maung Maung als erster Zivilist seit 26 Jahren Präsident. (Er wird bereits nach einem Monat vom Militär gestürzt).

1993 – Die Vermittler David Owen und Thorvald Stoltenberg legen einen neuen Teilungsplan für Bosnien-Herzegowina vor, der den bosnischen Serben 52 Prozent des Territoriums zuspricht.

1998 – Nach den mörderischen Anschlägen auf die amerikanischen Botschaften in Kenia und Tansania greift die US-Luftwaffe Ziele im Sudan und in Afghanistan an, wo sich das Hauptquartier des Terrordrahtziehers, des saudi-arabischen Milliardärs Osama bin Laden, und seiner Organisation Al-Kaida befindet. Nahe der sudanesischen Hauptstadt Khartum wird eine pharmazeutische Fabrik getroffen.

2003 – Nach dem verheerenden Anschlag auf die UNO-Zentrale in Bagdad kündigen der Internationale Währungsfonds und die Weltbank den Abzug ihrer Mitarbeiter aus dem Irak an.

2008 – Eine Maschine der spanischen SAS-Tochter Spanair verunglückt beim Start auf dem Madrider Flughafen und schießt über die Rollbahn hinaus. 154 Menschen sterben. Eines der Triebwerke der McDonnell Douglas MD-82 fing Feuer.

Geburtstage:

Johann I. (Juan I.), König von Kastilien (1358-1390)

Luise George Bachmann, öst. Schriftst. (1903-1976)

Robert Merle, frz. Schriftsteller (1908-2004)

Roger Wolcott Sperry, US-Psychobiologe und Hirnforscher, Nobelpreis 1981 (1913-1994)

Luciano de Crescenzo, ital. Schriftsteller (1928- )

Theodor Kotulla, dt. Regisseur (1928-2001)

Bernhard Russi, Schweizer Skistar (1948- )

Robert Plant, brit. Rockmusiker (1948- )

Todestage:

Bernhard von Clairvaux, frz. Mystiker (um 1090-1153)

Papst Pius VII. (Luigi Barnaba Graf Chiaramonti) (1742-1823)

Friedrich Arnold Brockhaus, dt. Verleger (1772-1823)

Hans Lebert, öst. Schriftsteller (1919-1993)

Johann Georg Gsteu, öst. Architekt (1927-2013)

(APA, 20.8.2018)