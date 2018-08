Brückenunglück in Genua bringt Atlantia in Bedrängnis

Regierung drängt auf Verstaatlichung des Autobahnbetriebs – Kurssturz der Atlantia-Aktien

Mailand – Die populistische Regierung in Rom will Atlantia, zu der Autostrade per l'Italia gehört, die bis 2042 gültige Lizenz für den Betrieb der Autobahnen entziehen. Auch bestätigte Regierungschef Giovanni Conte, dass die Unternehmensführung zurücktreten soll. Nicht sicher ist, ob der Lizenzentzug nur für die Autobahn A10 bei Genua (50 km) oder für alle von Atlantia betriebenen Autobahnen (3000 km) gelten soll.

In einer Unternehmensmitteilung ließ Atlantia wissen, dass man derzeit nicht wisse, was den Brückeneinsturz verursacht habe. Auch seien keine im Lizenzvertrag vorgesehenen staatlichen Kontrollen des Autobahnbestandes vorgenommen worden. Angeblich soll der Lizenzentzug bis zu 20 Milliarden Euro kosten. Inzwischen hat sich Vizepremier Luigi Di Maio geweigert, mit der Eigentümerfamilie Benetton zu verhandeln. Ein Rechtsstreit bahnt sich an.

Kurssturz der Aktie

Die populistische Regierung peilt zweifellos eine Wiederverstaatlichung des Autobahnbetriebs an. Angeblich soll die staatliche Straßenbaugesellschaft ANAS zum neuen Betreiber ernannt werden. Atlantia muss möglicherweise bei den hochgesteckten Plänen, zum weltweit größten Autobahnbetreiber zu avancieren, zurückstecken. Erst kürzlich hat der Konzern den spanischen Autobahnbetreiber Abertis übernommen und sich an der deutschen Baugesellschaft Hochtief beteiligt. Der Deal sollte im Herbst abgeschlossen werden. Nun, da die Rechtmäßigkeit des Autobahnbetriebs in Italien infrage gestellt wird, könnte die angepeilte Hegemoniestellung gebremst werden.

30 Prozent des Atlantia-Kapitals werden von der Benetton-Unternehmerfamilie Edizione kontrolliert, weitere 45 Prozent befinden sich in Händen von Kleinaktionären. Ausländische Investoren wie etwa Blackrock, der Fonds von Singapur GIC oder HSBC halten ebenfalls Anteile. Am Donnerstag kam es zu einem Kurssturz der Atlantia-Aktien von bis zu 25 Prozent in Mailand. Fünf Milliarden Euro Kapitalisierung gingen verloren.

Im vergangenen Jahr belief sich der Umsatz von Atlantia auf knapp sechs Milliarden Euro. Davon stammten 4,2 Milliarden Euro aus Autobahngebühren. Der operative Gewinn lag bei 2,6, Milliarden, der Nettogewinn bei 1,4 Milliarden Euro. Der Atlantia-Chef Castelussi ließ wissen, dass der Gewinn bei einer derart kapitalintensiven Gesellschaft kein maßgebender Indikator sei. Die Gesellschaft hat in den vergangenen zehn Jahren zwei Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet. (tkb, 16.8.2018)