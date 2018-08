Fairphone sammelt 2,5 Millionen Euro via Crowdfunding

Smartphone-Hersteller will damit Wachstum erzielen und die Lieferkette verbessern

Der niederländische Smartphone-Hersteller Fairphone hat einen Tag vor dem offiziellen Ende seiner Crowdfunding-Kampagne die Obergrenze der Finanzierungsrunde von 2,5 Mio. Euro erreicht. Insgesamt investierten über 1.800 Unterstützer Beträge zwischen 250 und 5.000 Euro.

Rekord

Das sei die bisher größte registrierte Anzahl von Einzelanlegern auf der Plattform Oneplanetcrowd, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Anleihen können von den Investoren optional in Anteile umgewandelt werden.

fairphone

Die Niederländer, die bisher mehr als 160.000 Geräte verkauft haben, setzen bei ihren Smartphones traditionell auf eine längere Nutzungsdauer. Zudem will Fairphone seine Produkte möglichst ohne Ausbeutung von Mensch und Natur produzieren und eine Bewegung für fairere Elektronik vorantreiben. Mit dem eingesammelten Geld will Fairphone an der Verbesserungen der Lieferketten arbeiten und in das Wachstum der Firma investieren. (APA, 16.8.2018)