Jan Böhmermann erhält Fernsehpreis Rose d'Or

Der "Neo Magazin Royale"-Moderator wird als Entertainer des Jahres geehrt

Genf – Jan Böhmermann wird von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) mit der Rose d'Or ausgezeichnet. Er werde als Entertainer des Jahres geehrt, teilte die EBU am Donnerstag mit. Der Preis zeichne seinen globalen Einfluss, sein Talent und seine Kreativität aus. Die Auszeichnung soll Böhmermann am 13. September in Berlin überreicht werden.

Böhmermann ("Neo Magazin Royale") habe mit seinem Musikvideo "V für Varoufakis" über den früheren griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis (#Varoufake) oder mit einem Gedicht über den türkischen Präsidenten Tayyip Erdoğan internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. (APA, dpa, 16.8.2018)