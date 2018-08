Türkei hofft in der Krise auf Anti-Trump-Allianz

In einer Konferenz mit Investoren und Ökonomen gab sich Finanzminister Albayrak überzeugt, die US-Sanktionen durchstehen zu können

Ein-Dollar-Scheine vor laufender Kamera zu verbrennen gehört nun gewissermaßen zum guten Ton. iPhones zertrümmern ebenfalls. Doch auch türkische Lokalpolitiker setzen jetzt Akzente und verteidigen das Vaterland im Kampf gegen die USA und das, was bereits "ekonomik darbe", der "Wirtschaftsputsch", genannt wird in einer Art Verlängerung des vereitelten Militärputsches in der Türkei vor zwei Jahren: So untersagte der Gemeinderat in Keçiören, einem Landkreis in der Provinz Ankara, am Donnerstag die Öffnung neuer Filialen von US-amerikanischen Café- und Burgerketten. In Usak in der Westtürkei entschied der Bürgermeister schon Anfang dieser Woche, keine Werbung mehr auf der Suchmaschine Google und in den großen sozialen Medien aus den USA zu schalten.

Lira erholt sich weiter

An der Front war es gleichwohl ruhig. Die türkische Lira erholte sich den zweiten Tag in Folge und sank unter die Marke von sechs Lira für einen US-Dollar. Und dies trotz anhaltender Spekulationen über weitere Strafmaßnahmen Washingtons gegen die Türkei wie etwa Beschränkungen für Turkish Airlines bei Flügen in die USA. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, gab zudem an, die Strafzölle auf türkische Stahl- und Aluminiumexporte würden bestehen bleiben, selbst wenn der amerikanische Pastor Andrew Brunson aus der Türkei ausreisen dürfte. Die Strafzölle gegen die Türkei nannte sie ohne weitere Erläuterung eine Frage der "nationalen Sicherheit".

Der türkische Finanzminister Berat Albayrak versuchte am Donnerstag in einer 45 Minuten dauernden Konferenzschaltung, Investoren von der Solidität der türkischen Wirtschaft zu überzeugen. Zu der Konferenz sollen sich rund 6.000 Interessenten gemeldet haben, was in Ankara als ermutigendes Zeichen gewertet wurde.

Kein Kedit vom IWF

Albayrak schloss erneut Kapitalkontrollen ebenso aus wie einen Gang zum IWF, um die Zahlungsfähigkeit der Türkei zu sichern. Der Minister gab sich stattdessen sicher, die Türkei werde die Währungskrise und die Sanktionen der USA mit anderen Partnern meistern. Albayrak nannte dabei Deutschland, Russland und China. Ökonomen bezweifeln, dass Anakara auf diesem Weg ausreichend und langfristig Kapital beschaffen könnte. Ausgabenkürzungen in diesem Jahr würden zu einem Haushaltsplus von etwa einer Milliarden Dollar führen, versicherte Albayarak. Allerdings gilt der 40-jährige Finanzminister selbst als ein Grund für den Vertrauensverlust der internationalen Anleger. Als Schwiegersohn von Staatspräsident Tayyip Erdoğan wird Albayrak als eine Wahl der Loyalität, nicht aber der Expertise und der Unabhängigkeit für das Ministeramt gesehen.

Im Ringen mit den USA sucht die türkische Führung weiterhin politische Unterstützung bei den Europäern. Finanzminister Albayrak telefonierte am Donnerstag mit dem deutschen Finanzminister Olaf Scholz, Erdoğan mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Der kurzfristig anberaumte Besuch des Emirs von Katar, Scheich Tamim, in Ankara am Mittwoch erbrachte Zusagen über Direktinvestitionen in der Türkei in der Höhe von 15 Milliarden Dollar. (Markus Bernath, 16.8.2018)