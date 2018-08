Erneut deutscher Bürger in Türkei verhaftet

Dem Mann wird vorgeworfen, sich kritisch über die türkische Regierung geäußert zu haben

Berlin – Die Beziehungen Deutschlands zur Türkei werden durch eine weitere Verhaftung eines deutschen Staatsbürgers belastet. Laut Recherchen des NDR wurde der 46-jährige Hamburger am Dienstag in Karakohan im kurdischen Teil der Türkei festgenommen, berichtete tagesschau.de am Donnerstag. Im deutsche Außenministerium hieß es dazu lediglich, der Fall sei bekannt. Die deutsche Botschaft in Ankara werde die konsularische Betreuung einleiten. Weitere Details wurden nicht genannt.

Tagesschau.de berief sich auf den Anwalt des Mannes. Dieser habe in seinem Heimatdorf seine Mutter besucht. Dem Mann werde vorgeworfen, sich kritisch über die türkische Regierung geäußert zu haben. Gegen ihn sei inzwischen Haftbefehl erlassen worden. Das Auswärtige Amt hatte am Mittwoch von sieben deutschen Staatsbürgern gesprochen, die derzeit wegen politischer Strafvorwürfe in türkischer Haft sitzen. (Reuters, 16.8.2018)