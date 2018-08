Wie wird der Zwölfstundentag in Ihrer Firma umgesetzt?

Überstundenzuschläge, Betriebsvereinbarungen, Gleitzeit und Freizeitregelung – was bedeutet die Arbeitszeitflexibilisierung für Ihre Arbeit?

Zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, was ohnehin schon bisher möglich war, wird ab 1. September gesetzlich noch etwas lockerer geregelt. Dann kann ohne Vereinbarung mit dem Betriebsrat die Arbeitszeit ausgedehnt werden. Bisher war eine Vereinbarung zwischen Unternehmen und Betriebsrat notwendig, um längere Arbeitszeiten möglich zu machen. In Betrieben ohne Betriebsrat wurde das von Arbeitsmedizinern abgesegnet.

Dennoch gibt es auch mit der neuen Regelung zur Arbeitszeit Rahmenbedingungen, die eine dauerhafte 60-Stunden-Woche nicht erlauben werden. Auch ein Ablehnungsrecht "ohne Angabe von Gründen" sieht das Gesetz für Arbeitnehmer nach der zehnten Arbeitsstunde vor. Gewerkschafter sehen damit Beschäftigte dennoch stärker unter Druck gesetzt, da in der Praxis ein Nein kaum akzeptiert werden würde.

Überstunden und Betriebsvereinbarungen

Vor allem Überstunden beim Gleitzeitmodell sorgen für Kritik, da unklar ist, ob dafür Zuschläge anfallen werden. Und was mit Betriebsvereinbarungen durch die neue Arbeitszeitflexibilisierung geschieht, hängt zum einen von den Branchen ab und zum anderen davon, ob es einen Betriebsrat gibt oder nicht. Für welche Gruppen das Arbeitzeitgesetz gelten soll, wird mit der neuen Regelung zudem auch noch erweitert, was zur Folge hat, dass es keine Überstundenzuschläge für diese Gruppen geben wird, weil für sie künftig nicht mehr gesetzlich festgelegt ist, was als Überstunde zu zählen hat.

Verhandlung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

All das zeigt, dass viele Teile der neuen Regelung zum Teil zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausverhandelt werden müssen und zum Teil auch Arbeitsgerichte entscheiden werden. Denn auch Juristen sind sich teilweise uneinig, wie das neue Gesetz in konkreten Fällen umzusetzen ist. Für User "diestimme" stellen sich dazu noch einige Fragen:

