Erstes Spiel mit Hakenkreuzen steht vor Veröffentlichung

Kürzliche Änderung bei Sozialadäquanzklausel erlaubt nun Spiele mit NS-Symbolen in Deutschland

Kürzlich hat die Prüfstelle Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) festgelegt, dass Hakenkreuze in Videospielen nun kein Tabu mehr sind. Games mit verfassungsfeindlichen Symbolen wurden in Deutschland nicht zugelassen – oftmals wurde dann der deutschsprachige Raum mit einer zensierten Version bedient. Nun steht das erste Spiel vor der Türe, bei dem die Änderung einsehbar ist.

paintbucket games "Through the Darkest of Times" im Trailer.

"Through the Darkest of Times"

Konkret handelt es sich um das deutsche Strategiespiel "Through the Darkest of Times", bei dem man Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Hitler-Deutschland leistet. In einer Szene des Spiels sieht man Menschenmassen, die begeistert den Hitler-Gruß zeigen. Diese hätte in der deutschen Version bis zu der Neuerung wohl keinen Platz bekommen.

Klausel galt bisher für Filme

Möglich macht dies nun die sogenannte Sozialadäquanzklausel aus dem deutschen Strafgesetzbuch. Diese erlaubte bisher bei Filmen, dass verfassungswidrige Symbole gezeigt werden konnten. Die Voraussetzung dafür war, dass die Nutzung "der Kunst oder Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über die Vorgänge des Zeitgeschehens der Geschichte" dient. Bisher galt die Klausel nicht für Videospiele.

Herr Heiler statt Adolf Hitler

Die Folge davon war, dass viele Spiele zum Teil auf absurde Weise zensiert wurden. Bei "Wolfenstein 2" wurde aus dem Hakenkreuz ein Dreieck und aus Adolf Hitler Herr Heiler. Die zensurierten Spiele fanden ihren Weg auch oftmals nach Österreich, wo es keine eigenständige Behörde gibt. Die Spielhersteller brachten für den deutschsprachigen Raum aber zumeist nur eine Version. (red, 16.08.2018)