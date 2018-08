Deutschland stürzt in Fifa-Weltrangliste ab

DFB-Team auf Platz 15 durchgereicht und erstmals seit 2005 nicht mehr in den Top Ten

Die deutsche Nationalmannschaft ist in der August-Rangliste des Fußball-Weltverbands von der Spitzenposition auf Rang 15 abgestürzt. Der vierfache Weltmeister war bei der WM in Russland sensationell in der Vorrunde gescheitert und fiel dadurch erstmals seit 2005 aus den Top Ten.

Die Spitzenposition übernahm Weltmeister Frankreich vor dem WM-Dritten Belgien. Hinter Brasilien ist WM-Finalist Kroatien Vierter, Spanien liegt auf Rang neun.

Deutschland ist immerhin noch vor den Niederlanden (17.) platziert, Italien ist 21. WM-Gastgeber Russland machte 21 Plätze gut und belegt jetzt Rang 49. Die Sbornaja hatte bei der WM überraschend das Viertelfinale erreicht. Österreich verbesserte sich um drei Ränge auf den 23. Platz.

Neue Berechnungsformel

Erstmals wurde die Rangliste nach einer neuen Berechnungsformel erstellt. Sie beruht auf der Addition/Subtraktion der in einem Spiel gewonnenen/verlorenen Punkte zum/vom bestehenden Punktetotal und nicht mehr auf Punkteschnitten für einzelne Spiele über einen bestimmten Zeitraum.

Eine Folge der zahlreichen Änderungen ist, dass inaktive Teams ihr Punktetotal behalten, ohne dass ältere Spiele abgewertet werden. Ein Team verliert hingegen Punkte, wenn es gegen einen schlechter platzierten Gegner verliert oder unentschieden spielt, es sei denn, es handelt sich um ein Spiel der K.-o.-Phase bei einem großen Bewerb wie der WM. (sid, 16.8.2018)

Fifa-Weltrangliste vom 16. August 2018:

1. (7.) Frankreich 1.726 Punkte

2. (3.) Belgien 1.723

3. (2.) Brasilien 1.657

4. (20.) Kroatien 1.643

5. (14.) Uruguay 1.627

6. (12.) England 1.615

7. (4.) Portugal 1.599

8. (6.) Schweiz 1.597

9. (10.) Spanien 1.580

23. (26.) ÖSTERREICH 1.502