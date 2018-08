Muja, der Methusalem unter den Mississippi-Alligatoren, ist 83

Der wohl älteste in Gefangenschaft lebende Mississippi-Alligator ist seit 1937 im Belgrader Zoo

Belgrad – Muja hat schon einiges gesehen. Der Mississippi-Alligator wurde 1937 aus Deutschland nach Serbien gebracht und wurde binnen kürzester Zeit zum Aushängeschild des Belgrader Zoos. Nun ist er der offiziell älteste in Gefangenschaft lebende Mississippi-Alligator überhaupt: Mindestens 83 Jahre alt sei Muja, der bei seiner Ankunft in Belgrad bereits ausgewachsen gewesen sei, sagt der heutige Zoodirektor Srboljub Aleksic.

Der Alligator überstand die nahezu vollständige Zerstörung des Zoos im Zweiten Weltkrieg ebenso wie die Jugoslawienkriege in den 1990er-Jahren. 2012 erlitt Muja eine Wundinfektion, sein rechter Vorderfuß musste amputiert werden. Sonst gehe es dem Alligator gut und er habe einen gesunden Appetit, so Aleksic: Fünf bis sechs Kilogramm Fleisch und Knochen verdrückt er in der Woche.

Gewöhnlich würden Mississippi-Alligatoren in Gefangenschaft selten älter als 60, so der Zoodirektor. Doch Muja sei für sein Alter "hervorragend in Form, und wir hoffen, dass er noch für viele Jahre hier bleiben wird". (red, APA, 16.8.2018)