Essverbot in der U-Bahn: Pro und Kontra aus den Foren

Nach dem Verbot in der U6 kommt nun ein generelles Essverbot in allen Wiener U-Bahn-Linien. Wie stehen Sie dazu?

Nach dem Verbot von stark riechenden Speisen in der U6 ab September kommt ab 15. Jänner 2019 ein generelles Essverbot in sämtlichen Wiener U-Bahnen. 51.216 Personen haben an der Online-Umfrage der Wiener Linien zu dem Thema teilgenommen. Eine "überwältigende Mehrheit" sprach sich laut den Verkehrsbetrieben für ein Essverbot auf allen U-Bahn-Linien aus.

Grundsätzlich gilt das Verbot für alle Speisen und nicht nur für stark riechende wie Pizza, Kebab, Nudeln oder Leberkäsesemmeln. "Wir werden Kleinkindern aber nicht das Keks aus der Hand reißen", sagte Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Donnerstag. Ein generelles Essverbot in allen Wiener Öffis, also auch in Straßenbahnen und Bussen, ist vorerst nicht angedacht.

foto: apa/hans klaus techt

Wie argumentieren die STANDARD-User in der Debatte?

Pro: User "Herr Mann" "Essen in der U-Bahn ist einfach respektlos.

Da geht's ja nicht um den einen Apfel oder das Jausenbrot, sondern um den Kebab, die Pizza und den Leberkäs. Traurig finde ich, dass wir elementarste Verhaltensregeln durch Verbote durchsetzen müssen."



Kontra: User "clementinchen" "Ich find es grauslich, wenn andere Leute in der U-Bahn, Straßenbahn, im Bus, im Zug usw. ihre Wurstsemmeln o. Ä. essen. Ich finde, das stinkt erbärmlich. Aber ich mag auch nicht, dass alles sofort verboten wird, was lästig ist, was stört oder unangenehm ist. Wenn es um Sicherheit, um Gesundheit geht – okay. Aber soweit ich weiß, ist noch niemand erstunken. Da frag' ich mich einfach, ob man nicht testweise wenigstens probieren hätte können, dass der letzte Waggon am Zug zum Esswagen erklärt wird – und dafür gebeten wird, im restlichen Zug vom Konsum von mitgebrachten Speisen abzusehen."

In einer Umfrage zum Essverbot in der U6 stimmten im Juli 43 Prozent der STANDARD-User bereits für ein generelles Verbot in den Öffis. 29 Prozent sprachen sich für ein Verbot stark riechender Speisen aus, und ebenfalls 29 Prozent stimmten gegen ein Verbot. Wie beurteilen Sie einen Monat später diese Frage?

Wie ist Ihre Position in dieser Debatte?

Stört es Sie, wenn andere Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln essen? Gehören Sie zu den Menschen, die auch in den Öffis essen? Was spricht für und was gegen Essen in der U-Bahn? Begründen Sie Ihre Meinung im Forum! (haju, 16.8.2018)