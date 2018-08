Gerade einmal sieben Fans wollen RB Leipzig sehen

Interesse der Leipziger-Anhänger trotz 3:1-Erfolg im Hinspiel überschaubar

Leipzig – RB Leipzig geht am Donnerstag mit einem 3:1-Polster in das Rückspiel gegen Universitatea Craiova. Der rumänische Pokalsieger empfängt die Bullen in einer modernen Arena, mit Platz für über 30.000 Zuschauer. Von einem Leipziger Ansturm auf die Tickets für das wichtige Qualifikationsspiel, kann jedoch keine Rede sein. Laut "Leipziger Volkszeitung" wurden gerade einmal sieben Tickets im Vorverkauf abgesetzt – nie kamen international weniger Fans, um die Bullen zu sehen. (slo, 16.8.2018)