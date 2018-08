Scharfe Kritik aus Ukraine an Teilnahme Putins bei Kneissl-Hochzeit

Der Hochzeitsbesuch des russischen Präsidenten sei ein "deutlicher Schlag gegen europäische Werte", sagt die Vorsitzende des außenpolitischen Parlamentsausschusses

Kiew/Wien – Die für Samstag geplante Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin an der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) sorgt für heftige Kritik in Kiew. "Von nun an kann Österreich kein Vermittler in der Ukraine mehr sein", schrieb die fraktionslose Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im ukrainischen Parlament, Hanna Hopko, am Mittwochabend auf Twitter.

Obwohl Hochzeiten eine private Angelegenheit seien, verstehe es sich von selbst, dass man mit dieser Hochzeiteinladung Putins nicht mehr neutral sein könne, begründete Hopko auf Twitter. Sie verlinkte ihre Wortmeldung mit den Twitter-Accounts von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der österreichischen Botschaft in Kiew. In einer ausführlicheren Facebook-Wortmeldung in ukrainischer Sprache bezeichnete sie die Anwesenheit des russischen Präsidenten bei der Hochzeit zudem als "deutlichen Schlag gegen europäische Werte".



Hopko verwies auf "hungerstreikende und vom Tod bedrohte politische Gefangene des Kreml" wie Oleg Senzow und Wladimir Baluch, auf Folter von Ukrainern in den "okkupierten Gebieten" sowie tägliche Beschüsse in der Ostukraine, die sie im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung von Vereinbarungen durch Putin sowie einem fehlenden Waffenstillstand sah. Putin müsse dafür ebenso wie für den Abschuss von Flug MH17 über der Ostukraine sowie für Verbrechen im syrischen Aleppo und im britischen Salisbury auf der Anklagebank sitzen.

Treffen mit Merkel

Am Samstag will Putin der Hochzeit Kneissls mit dem Unternehmer Wolfgang Meilinger in der Steiermark beiwohnen, teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch mit. Putin wird am Samstag nach Österreich reisen, bevor er am Abend die deutsche Kanzlerin Angela Merkel im Schloss Meseberg nördlich von Berlin trifft. Aus dem Innenministerium ließ ein Sprecher wissen: "Sollte Putin kommen, werden wir alle polizeilichen Vorbereitungen treffen."

Kneissl habe Putin bei seinem Besuch in Wien im Juni persönlich eingeladen, teilte der Kremlberater Juri Uschakow mit. "Wir werden vorbeischauen und gratulieren", sagte der Politiker. Ob weitere Termine in Österreich geplant sind, war zunächst offen. Es wäre Putins zweiter Besuch in Österreich innerhalb weniger Wochen.

Bei Kneissls Moskau-Besuch im April hatte es Spekulationen über ein Treffen mit Putin gegeben, doch wurden diese von der Außenministerin auf mehrmalige Nachfrage dementiert. Der Besuch war von Irritationen über Vermittlungsbemühungen Österreichs im Syrien-Konflikt überschattet, nachdem Kneissls russischer Amtskollege Sergej Lawrow öffentlich festgestellt hatte, dass er keine Vermittlerrolle Wiens zwischen Russland und dem Westen sehe. Kneissl selbst betonte, dass sie bei der Visite "alle Ziele erreicht" habe. (APA, red, 16.8.2018)