Ausbildungszentrum des afghanischen Geheimdienstes attackiert

Gefechte zwischen Angreifern und Sicherheitskräften in Kabul

Kabul – Bewaffnete Angreifer haben am Donnerstag ein Ausbildungszentrum des afghanischen Geheimdienstes in Kabul attackiert. Die Gefechte zwischen den Angreifern und Sicherheitskräften dauerten noch an, sagte ein Polizeisprecher. Das Gelände in der afghanischen Hauptstadt wurde den Angaben zufolge abgeriegelt. Nach Angaben von Behördenvertretern hatten die Angreifer das Feuer von einer nahegelegenen Baustelle aus eröffnet.

Erst am Mittwoch waren bei einem Selbstmordanschlag in Kabul dutzende Menschen getötet worden. Ein Attentäter riss in einem Bildungszentrum, in dem sich Studenten auf Aufnahmeprüfungen für die Universität vorbereiteten, mindestens 37 Menschen mit in den Tod. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte den Anschlag am Donnerstag für sich.

Von den zahlreichen tödlichen Anschlägen der vergangenen Monate besonders in Kabul und anderen städtischen Regionen wurden viele der IS-Miliz zugeschrieben. In Afghanistan verüben zudem die radikalislamischen Taliban immer wieder Anschläge. (APA, red, 16.8.2018)