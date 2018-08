Motorola P30: Die bisher frechste iPhone-X-Kopie

Das Smartphone erscheint nur am chinesischen Markt

Nach ersten Leaks wurde das neue Motorola P30 in China nun offiziell vorgestellt. Das Design des Mittelklasse-Smartphones erinnert stark an Apples iPhone X und Huaweis P20 (Pro). Insbesondere die Notch am oberen Bildschirmrand, die abgerundeten Ecken des Gehäuses und die Kameraanordnung sind Apples iPhone X nachempfunden. Kritiker äußern, dass Motorola damit das in China äußerst beliebte iPhone X imitiert. Die glänzende Rückseite und der Farbverlauf orientieren sich hingegen an der "Twilight-Version" des Huawei P20 (Pro).

Technische Spezifikationen

Obgleich die Designsprache des Motorola P30 dem Iphone X und Huawei P20 (Pro) nachempfunden ist, unterscheiden sich die technischen Spezifikationen im Vergleich zu Apples und Huaweis Smartphone-Flaggschiffen.

Die Leistung des Motorola P30 generiert ein Qualcomm Snapdragon 636 Octaore Prozessor. Je nach Preis können Nutzer auf einen Arbeitsspeicher von bis zu sechs Gigabyte zurückgreifen. Zudem gibt es das P30 in zwei unterschiedlichen Varianten mit je 64 oder 128 Gigabyte internen Speicher, der über einen MicroSD-Kartenslot erweiterbar ist.

Das Motorola P30 verfügt über einen 6,2 Zoll großen Bildschirm, welcher mit 2246x1080 Pixeln auflöst. Die Bildschirmdiagonale hat ein Format von 19 zu 9. Am oberen Bildschirmrand ist eine Notch verbaut, in der sich die Frontkamera befindet.

Das Motorola P30 wird rund 270 Euro Euro kosten, jedoch nur am chinesischen Markt erscheinen.

Kopien chinesischer Handyhersteller

Chinesische Smartphone-Hersteller stehen immer wieder in der Kritik, Apples Designsprache zu imitieren. In letzter Zeit wurde beispielsweise kritisiert, dass Xiaomis aktuelles Flaggschiff-Smartphone, das Xiaomi Mi8, zahlreiche Parallelen zum iPhone X aufweist. Als Beispiel führen Kritiker die Rundungen der Gehäuseecken, die vertikal verbaute Dualkamera auf der Rückseite oder die 3D-Kamera mit dem ähnlichen Feature, wie Apples Animojis, an.

Hohe Geldstrafen für Nachahmungen

Das Nachahmungen zu hohen Geldstrafen für Smartphone-Hersteller führen können, zeigt sich anhand des jahrelangen Patentstreits zwischen Apple und Samsung. Ende Mai wurde bekannt, dass Samsung an Apple für das Kopieren des iPhone-Designs rund 539 Millionen US-Dollar zahlen muss. Das Verfahren geht auf eine von Apple eingebrachte Klage aus dem Jahre 2011 zurück. Ob Apple gegen Motorola bzw. Lenovo eine Klage einbringt, ist bis dato noch nicht bekannt. (mapa, 16.08.2018)