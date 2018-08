Reddit-Nutzer erkennt Autoteil und überführt Täter nach Unfall

Nach einem tödlichen Unfall floh der Fahrer, die Polizei hatte nur ein kleines Autoteil – dank Reddit erfolgte nun eine Festnahme

Ein "Reddit-Detektiv" hat mit einem entscheidenden Hinweis zur Festnahme eines Autofahrers beigetragen. Vor einer Woche war im US-Bundesstaat Washington ein Radfahrer angefahren worden, er erlag später seinen Verletzungen. Vom Täter fehlte jede Spur, die Polizei hatte nur ein kleines Stück der Karosserie. Das teilte sie auf Twitter, woraufhin das Foto auch auf Reddit landete.

Stück Scheinwerfer

Dort gibt es ein Subreddit mit dem Titel "What Is this Thing", in dem Nutzer versuchen, mysteriöse Objekte zu identifizieren. Ein Reddit-Nutzer, der früher als Fahrzeuginspektor gearbeitet hatte, erkannte den Autoteil schließlich. Es handle sich vermutlich um ein Stück des Scheinwerfers, der in 1988er Chevy Trucks zum Einsatz komme.

Festnahme



Wenige Tage später gab die Polizei bekannt, dank eines Tipps auf Reddit eine Festnahme durchgeführt zu haben. Der Fahrer eines Chevy K-10 aus dem Jahr 1986 soll den tödlichen Unfall verursacht haben. Der Reddit-Nutzer gab gegenüber der BBC an, mit der Detektivarbeit "durchaus Spaß" gehabt zu haben, wenngleich der Anlass dafür tragisch sei. Im Netz wird der User nun für seinen Hinweis gefeiert. (red, 16.8.2018)