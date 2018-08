Volleyball-Herren starten mit Sieg in EM-Quali

ÖVV-Herren besiegten Silver-League-Champion Kroatien mit 3:1 – Fehlstart für Frauen-Nationalteam gegen Schweizerinnen

Steyr – Das österreichische Volleyball-Nationalteam der Herren hat am Mittwoch einen wichtigen 3:1 (-21,21,24,22)-Auftaktsieg in der EM-Qualifikation gegen Kroatien gelandet. In Steyr ließen sich die ÖVV-Herren weder vom kurzfristigen Ausfall von Alexander Berger, der sich beim Aufwärmen verletzte, noch von einer Niederlage im ersten Satz aus dem Konzept bringen. Vor allem Italien-Legionär Paul Buchegger überzeugte gegen die Kroaten. Der 22-jährige Diagonalangreifer verhinderte mit seinen Aufschlägen in der entscheidenden Phase des Spiels am Ende von Satz drei den Satzverlust.

Buchegger war extra motiviert, seine Familie war in der Halle. Seine Service-Serie war danach natürlich Gesprächsthema. "Oft braucht man solche Serien, dann gewinnt man so einen knappen Satz", erklärte der Challenge-Cup-Sieger. "Wir müssen jedes Spiel Vollgas geben und dürfen keinen unterschätzen in der Gruppe." Teamchef Michael Warm zeigte sich stolz mit seiner Mannschaft. "Man hat gesehen, dass wir unbedingt wollen, wir alles in die Waagschale werfen." Nächster Gegner der Herren in der EM-Quali ist am Sonntag Albanien (20.00 Uhr/ORF Sport+). Das nächste Heimspiel findet kommende Woche Samstag (25. August) in Zwettl statt. Die ÖVV-Herren empfangen dann Portugal.

Fehlstart der Volleyball-Frauen gegen Schweiz

Weniger positiv verlief hingegen der Auftakt von Österreichs Volleyballnationalteam der Frauen. Die ÖVV-Truppe unterlag der Schweiz 1:3 (18,-13,-11,-19) und steht damit vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.00 Uhr/ORF Sport+) gegen Albanien bereits unter Druck. Die Österreicherinnen erwischten einen guten Start, profitierten aber im klar gewonnenen ersten Satz auch von Eigenfehlern der Schweizerinnen. Dann aber riss der rot-weiß-rote Faden, vor allem das Service klappte nicht mehr. "Da haben wir die Balance verloren", analysierte ÖVV-Teamchefin Svetlana Ilic nach der Niederlage der Zweiten der Silver European League. "Es war zu viel Druck für meine Mädchen." Nächstes Heimspiel der Frauen ist kommende Woche Samstag (25. August) in Zwettl gegen Kroatien. (APA, 16.8.2018)