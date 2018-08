Generelles Essverbot in Wiener U-Bahnen kommt

Das Verbot startet im September in der U6, weitere Linien folgen ab Jänner

Wien – Mehrere Wochen waren Wiens Öffi-Fahrer aufgerufen, über ein Essverbot in der U-Bahn-Linie U6 abzustimmen. Am Donnerstag präsentierten Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer nun bei einer Pressekonferenz das Ergebnis: Eine "überwältigende Mehrheit" ist demnach für ein Verbot sämtlicher Speisen in der U6.

51.216 Menschen haben abgestimmt, mehr als zwei Drittel (37.453 Personen), haben die Frage , ob sie ein Essverbot auf allen U-Bahn-Linien wollen, mit Ja beantwortet.

Die Verantwortlichen ziehen daraus ihre Schlüsse und kündigten am Donnerstag an, ein generelles Essverbot in sämtlichen Wiener U-Bahn-Linien umzusetzen. Das Verbot in der U6 gilt ab September, dann wird sukzessive ausgeweitet. Die weiteren Linien folgen ab Mitte Jänner. (red, 16.8.2018)