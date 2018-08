"Diablo 3" landet noch heuer auf der Switch

Bringt Rüstung von Ganondorf und lokalen Multiplayer für bis zu vier Personen mit sich

Kürzlich hat Blizzard angekündigt, dass einige "Diablo"-Projekte in Arbeit sind. Eines davon ist nun entwischt und zwar landet "Diablo 3" mit den Erweiterungen "Reaper of Souls" und "Rise of the Necromancer" auf Nintendos Hybrid-Konsole Switch. Das Game soll noch heuer erscheinen und lokalen sowie Online-Multiplayer mit sich bringen.

Spezielle Rüstung für Switch-Version

Laut dem mittlerweile entfernten Bericht von Forbes kostet das Spiel 59,99 Dollar und bringt als gewisses Zuckerl für Switch-Spieler die Rüstung von Ganondorf aus "The Legend of Zelda" mit sich. "Diablo 3" ist das erste Blizzard-Spiel seit 15 Jahren für eine Nintendo-Konsole. 2003 wurde "Blackthorne", "The Lost Vikings" und "Rock n' Roll Racing" für den Game Boy Advance veröffentlicht – danach wurde es still um Blizzard-Games auf Nintendo-Spielgeräten. (red, 16.08.2018)