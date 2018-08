Android Go: Mehr Platz und Speed für Einsteiger-Smartphones

Update auf Basis von Android 9 vorgestellt – Neue Smartphones von mehr als hundert Herstellern

Unter dem Namen Android Go hat Google im Vorjahr erstmals eine eigene Variante seines Betriebssystems für das unterste Leistungs- und Preissegment vorgestellt. In Tests ist diese allerdings auf eher gemischte Reaktionen gestoßen. Vielerort wurde beklagt, dass die bisherigen Maßnahmen einfach nicht ausreichend seien, um Android auf Low-End-Hardware wirklich nutzbar zu machen. Nun verspricht Google allerdings weitere Verbesserungen.



Android 9 Pie (Go Edition)

In einem Blogeintrag kündigt Google eine neue Version von Android Go basierend auf der aktuellsten Generation seines Betriebssystems an. Die Android 9 Pie (Go Edition) soll dabei noch einmal schlanker werden als die bisherige Ausgabe für Low-End-Geräte. So sollen nach der Einrichtung des Geräts samt Updates der enthaltenen Apps dann auf einem Smartphone mit 8 GB lokalem Speicher noch 5,5 GB für die Nutzer zur Verfügung stehen. Bei der "Oreo"-Ausgabe von Android Go waren es noch 500 MB weniger, bei einem normalen Android würden hier hingegen gleich nur mehr 2,5 GB übrigbleiben. Möglich wird dies durch weiteren Optimierungen an den mitgelieferten Apps sowie am Kernsystem. So soll etwa die Go-Variante des SMS-Client Android Messages nur mehr halb so groß sein wie die normale Ausführung der App.

Doch Android Go soll auch flotter werden: Konkret spricht Google vor allem von verkürzten Boot-Zeiten. Zudem verspricht das Update aber auch eine wichtige Sicherheitsverbesserung. Erstmals soll bei solchen Low-End-Geräten "Verified Boot" zum Einsatz kommen, das garantiert, dass das System nicht manipuliert wurde. Eine weitere Neuerung stellt ein Dashboard dar, mithilfe dessen die Nutzer ihren Datenverbrauch im Blick behalten können.

Gleichzeitig verweist Google darauf, dass man in den letzten Monaten bereits einige Verbesserungen an den mitgelieferten Go-Versionen eigener Apps vorgenommen hat. So bietet Maps Go nun auch die Navigations-Funktionen, die man von der normalen Ausführung der App gewohnt ist. Bei der Phone-App wurde wiederum die Erkennung von Spam-Anrufen übernommen.

Unterstützung

Im Verlaufe des letzten Jahres wurden mehr als 200 Geräte mit Android Go veröffentlicht, betont Google. Der Preis für solche Devices befindet sich üblicherweise unter 100 Dollar, wobei die billigsten bereits um 30 Dollar zu haben sind. Laut dem Softwarehersteller sollen sich bis Ende des Jahres neue Android-Go-Smartphones von mehr als 100 Herstellern hinzugesellen. (apo, 16.8.2018)